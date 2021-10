Przedmiot w grze za duże pieniądze. Może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych

Skórki do broni, tak zwane skiny, to prężnie działający rynek w CS:GO. Niektóre rzadkie okazy kosztują krocie i do tego grona dołączyła AWP Desert Hydra Pamiątka, którą można wylosować ze skrzynek trwającego PGL Major Stockholm 2021.

Kilkadziesiąt sztuk na świecie

AWP Desert Hydra Pamiątka to biały kruk na rynku skinów w CS:GO. Nic w tym dziwnego – wersja pamiątkowa skórki jest dostępna w grze zaledwie od kilku dni – od momentu startu PGL Major Stockholm. Do 28 października na świecie istniało zaledwie 42 takie skiny. Ich liczba będzie w przyszłości wzrastać, po zakończeniu Majora jednak zacznie spadać, a cena z powrotem rosnąć.

AWP Desert Hydra już sama w sobie jest drogą skórką – najlepsza jakościowo, czyli „prosto z fabryki" może kosztować niecałe 2 tysiące dolarów. Wersji pamiątkowej zaś na razie nie można kupić „od ręki", ponieważ na rynkach nie ma żadnego egzemplarzu. Jeśli jednak ktoś zdecydowałby się na wystawienie takiej broni, to mógłby zażyczyć sobie kilka tysięcy dolarów, czyli nawet kilkanaście tysięcy złotych. Co ciekawe jednym ze szczęśliwych posiadaczy AWP jest Ladislav "GuardiaN" Kovács, były gracz m.in. FaZe i Natus Vincere.

Pamiątkowa, czyli droższa

Dlaczego AWP Desert Hydra Pamiątka jest aż tak droga? By to zrozumieć, należy poznać specyfikę tej klasy przedmiotu. Pamiątki bowiem są skórkami do broni, które są ozdobione naklejkami z najważniejszego turnieju w CS:GO – Majora. Naklejek nie można zdobyć w inny sposób.

Pamiątki są do wylosowania w specjalnych skrzyniach. Skrzynie zaś można zdobyć podczas sponsorowanych przez Valve Majorów. Podczas takiego turnieju gracze mogą uzyskać skrzynie z każdego rozegranego spotkania. Każda skrzynia jest przypisana do danego spotkania. Przykładowo wczorajszy mecz pomiędzy ENCE i BIG będzie posiadał trzy rodzaje skrzynek, odpowiadające rozegranym mapom – Dust2, Mirage i Nuke. Każda z tych skrzyń zawiera zestaw różnych skórek, zaś każda skórka posiada unikalne naklejki, dzięki którym można zidentyfikować z jakiego meczu „pochodzi" broń.

Dzięki temu zawiłemu procesowi pamiątkowe skórki są znacznie droższe, niż ich zwykłe odpowiedniki. Przede wszystkim skrzyń, z których mogą one zostać wylosowane, jest ograniczona liczba – po zakończeniu Majora nie można już ich dostać w inny sposób, niż kupić od innego gracza. Ponadto każda Pamiątka jest unikatowa, bo pochodzi z wybranego spotkania. Broń posiadająca naklejki najlepszych drużyn czy zawodników będzie więcej warta, niż ta ozdobiona mniej znanymi ekipami. Wszystkie te elementy składają się na wysoką cenę takich skórek.

Czy AWP Desert Hydra Pamiątka może być najdroższym skinem w grze? To się dopiero okaże po zakończeniu Majora, taki scenariusz jest jednak wątpliwy. Jej główny konkurent - AWP Dragon Lore Pamiątka - kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co więcej skrzynek, z których dropi "smoka" jest coraz mniej na rynku. Kolekcja Cobblestone została bowiem wycofana wraz z wycofaniem mapy z puli map turniejowych. AWP Desert Hydra Pamiątka należy zaś do kolekcji Mirage, czyli do najpopularniejszej z map.

