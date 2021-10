Esportowiec kosztował sześć milionów dolarów. Po roku zmieni drużynę?

Odejście Sorena "Bjergsena" Bjerga z TSM-u nie jest jedyną informacją dotyczącą północnoamerykańskiej organizacji, która w czwartkowy wieczór obiegła świat. Jak donosi bowiem portal Dot Esports, z formacją pożegna się także inny kluczowy członek składu.

SwordArt pożegna się z TSM-em?

Mowa tutaj o Hu "SwordArcie" Shuo-Chiehu. Tajwańczyk był jedną z najgłośniejszych postaci zeszłorocznego okienka transferowego w League of Legends, bowiem dołączył on do TSM-u za rekordowe 6 milionów dolarów.

Taka niebotyczna kwota w zasadzie nie była zaskakująca. Organizacje z Ameryki Północnej znane są za wykładanie sporych sum na kupno zawodników. Natomiast sam SwordArt miał za sobą najprawdopodobniej najbardziej udany turniej życia, wszak poprowadził on Suning do finału mistrzostw świata.

Wszystko wskazuje, że to nie koniec roszad w zespole

Ten rok nie był już za to pełen sukcesów. TSM nie sięgnął po żadne mistrzostwo w League of Legends Championship Series. Co więcej, nie zdołał on zakwalifikować się na Worlds 2021. Nie dziwi więc chęć przebudowy organizacji przez Andy'ego "Reginalda" Dinha, jej właściciela. Wysoce prawdopodobne, że odejście Bjergsena i domniemane pożegnanie SwordArta nie będą jedynymi ruchami ze strony TSM-u.

