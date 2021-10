Znany esportowiec odchodzi z zespołu po 8 latach! Gdzie może trafić?

Kiedy mowa o TSM-ie w League of Legends, do głowy natychmiastowo przychodzi postać Sørena "Bjergsena" Bjerga. Duńczyk od 2013 roku był czołową postacią w drużynie, którą poprowadził do wielu wygranych tytułów w League of Legends Championship Series, a także do udanych występów za granicą. Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Czwartkowego wieczoru organizacja ogłosiła, że rozstaje się z Bjergsenem.

Mierny sezon za Bjergsenem

Duńczyk przez 2021 rok pełnił rolę szkoleniowca TSM-u. Formacji nie udało się jednak zakwalifikować na tegoroczne mistrzostwa świata, co było niewątpliwie rozczarowaniem dla zespołu i graczy tego kalibru. Parę tygodni temu zaczęły pojawiać się plotki na temat chęci powrotu Duńczyka do gry na środkowej alejce.

Jak się okazuje, doniesienia były prawdziwe. Andy "Reginald" Dinh, właściciel TSM-u, przedstawia kulisy odejścia Bjergsena w filmiku. Wyjaśnia, że Bjergsen faktycznie planuje powrócić do aktywnej rozgrywki, aczkolwiek nie zamierza robić tego w szeregach TSM-u. Obecnie przegląda on swoje opcje.

Duńczyk trafi do Teamu Liquid?

Jak za to donosi portal Upcomer, jedną z opcji ma być dołączenie do Teamu Liquid. Wówczas obecny midlaner drużyny, Nicolai "Jensen" Jensen miałby opuścić środkową alejkę i przenieść się na pozycję strzelca. Nie wiadomo za to, co wówczas stałoby się z Edwardem "Tacticalem" Ra.

Niemniej patrząc na doświadczenie, które przynosi ze sobą Bjergsen, nic dziwnego, że wiele utytułowanych organizacji zapewne rozważa zaangażowanie go w swój skład. Team Liquid najprawdopodobniej nie jest jedynym przypadkiem.

