"Perkz" odejdzie z Cloud9? Nowe doniesienia na temat przyszłości gwiazdy LoL-a

Niedawno zakończyła się przygoda Cloud9 z mistrzostwami świata w League of Legends. Nic więc dziwnego, że formacja zaczyna robić ruchy na rynku transferowym. Ten oficjalnie otworzy się w okolicach 20 listopada, kiedy to wygaśnie większość kontraktów zobowiązujących do końca tego roku. Jak donoszą zagraniczne media, z Cloud9 ma pożegnać się największa gwiazda zespołu, Luka "Perkz" Perković.

REKLAMA

Zobacz wideo

Perkz na liście transferowej?

Według informacji, do których dotarli dziennikarze Dot Esports, Chorwat został wystawiony przez Cloud9 na listę transferową. Według źródeł dziennikarzy, Perkz nie ma chęci powracania do League of Legends Championship Series na kolejny rok z powodów rodzinnych. Co więcej, ponoć wyraził on chęć zbudowania własnej formacji i znalezienia organizacji, która umożliwi mu grę w LoL European Championship pod jej banderą.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Major 2021. Wielki sukces Polaków! Zagrają w kolejnym etapie mistrzostw świata

Jeżeli powyższe plotki się potwierdzą, to Perkz po roku rywalizowania w Ameryce Północnej powróciłby do Europy. Gracz opuścił najbardziej utytułowaną europejską drużynę, G2 Esports, w poprzednim roku. Ta również będzie przebudowywać swój skład przed najbliższym sezonem, aczkolwiek żadne plotki jeszcze nie wskazywały na powrót Perkza w jej szeregi.

Chorwat ma za sobą dosyć udany rok

Sam Perkz nie może jednak zaliczać kończącego się roku do nieudanego. Wraz z Cloud9 zatriumfował podczas Mid-Season Showdown, turnieju zwieńczającego wiosenny sezon w Ameryce Północnej. Za to na mistrzostwach świata zespół jako jedyny ze swojego regionu doszedł do ćwierćfinałów, gdzie finalnie poległ z Gen.G.

Nowe wydarzenie w FIFA 22. Do gry wchodzą karty Rulebreakers