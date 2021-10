Mistrzostwa świata wchodzą w decydujący etap. Kto wywalczy awans do finału?

W sobotę o godzinie 14:00 po kilkudniowej przerwie powrócą Worlds 2021. Mistrzostwa świata w League of Legends wchodzą w decydującą fazę, bowiem przyszła pora na półfinały. W nich pozostały same azjatyckie zespoły, z czego aż trzy to reprezentanci Korei Południowej, a jeden przyleciał do Islandii z Chin.

Mistrzowie świata kontra Faker na start

Na początek półfinałowych emocji będziemy mogli śledzić pojedynek T1 z DWG KIA. To powtórka finału letniej edycji League of Legends Champions Korea, w których górą byli aktualni mistrzowie świata, DWG KIA. Nie ponieśli oni do tej pory także żadnej porażki w ramach Worlds 2021. Trudno więc w tym starciu wskazać innego faworyta, niż właśnie DK.

Z drugiej strony nie sposób wskazać bardziej doświadczonego gracza na świecie niż Lee "Faker" Sang-hyeok. Midlaner T1 ma na swoim koncie trzy mistrzostwa świata i wiele krajowych pucharów. Wiele osób mówi, że kończące się powoli mistrzostwa świata są ostatnim tańcem Koreańczyka. Nie byłoby lepszego sposobu na zakończenie kariery od ponownego zdobycia Pucharu Przywoływacza, a T1 z pewnością jest w stanie to zrobić.

Zaskakujące Gen.G podejmie mistrzów Chin

W niedzielnym półfinale do walki staną za to EDward Gaming oraz Gen.G. Pierwsza ze wspomnianych drużyn to inny z faworytów turnieju, który minionego lata zdominował play-offy w Chinach. Na Worlds 2021 nie pokazał dominującej formy, jednakże znając graczy chińskiej formacji, Ci zapewne wiele błędów już naprawili i według wielu ekspertów to oni powinni przejść do finału MŚ.

Nie można podobnie powiedzieć o Gen.G. Trzecia reprezentacja Korei jest pewnego rodzaju niespodzianką turnieju w Islandii, wszak nikt nie oczekiwał od niej zajścia aż tak daleko. Jeżeli uda jej się zakwalifikować do finału, to będzie już można mówić o sensacji. Jeżeli do takowej dojdzie, to najprawdopodobniej za pomocą Gwaka "Bdd" Bo-seonga, który do tej pory jest najmocniejszym elementem zespołu.

Worlds 2021 można śledzić za pomocą kanału Polsat Games. Ten jest dostępny w telewizji oraz w internecie, między innymi na platformie Twitch oraz YouTube.