FC Barcelona stworzy drużynę esportową? Inwestycja na kilkaset tysięcy euro

Profesjonalne rozgrywki w League of Legends w Hiszpanii z dnia na dzień cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dowodem tego są między innymi próby wejścia Gerarda Piqué w hiszpańską ligę LoL-a, o czym od paru tygodni mówi się w kuluarach. Dziś docierają do nas kolejne plotki ze świata hiszpańskiego LoL-a, lecz tym razem dotyczą one FC Barcelony.

Barcelona wchodzi do hiszpańskiego League of Legends?

Jak donosi bowiem portal 2playbook, klub z Katalonii zdecydował się na wejście do LVP SuperLigi, czyli hiszpańskich rozgrywek w League of Legends. Miejsce w nich miało kosztować Barcelonę pomiędzy 200 a 250 tysięcy euro.

W wyścigu o wspomniane miejsce Barcelona walczyła ponoć z Sevillą oraz Case eSports (organizacja esportowa Casemiro, piłkarza Realu Madryt). Według wspomnianego portalu, Mediapro, czyli firma będąca właścicielem hiszpańskiej ligi, ponoć dała już Barcelonie zielone światło po tym jak otrzymała ona odpowiednie dokumenty.

Barcelona ponoć postawiła już pierwsze kroki w celu zebrania składu

Na chwilę obecną większość dodatkowych szczegółów na temat aktywności Barcelony w SuperLidze są nieznane, chociaż jak podaje 2playbook, klub podobno wyznaczył już osobę odpowiedzialną za dywizję LoL-a. Ta ma ponoć rozglądać się za pierwszymi zawodnikami, którzy mają zostać przez nią podpisani.

Według portalu średni budżet zespołu w rozgrywkach wynosi około 300 tysięcy euro, chociaż niektóre organizacje, jak na przykład ostatni mistrzowie, Vodafone Giants, bezproblemowo przekraczają tę kwotę. Patrząc na obecne problemy finansowe Barcelony, nie sposób przewidzieć ile ta poświęci na swoją sekcję w League of Legends.

