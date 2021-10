Piłkarz z ekstraklasy obok Alaby i Salaha. Drużyna Tygodnia w FIFA 22 ujawniona

Środek tygodnia oznacza kolejny Team of the Week w FIFA 22. W niej znajdziemy parę gwiazd minionego weekendu, które były kluczowe w sukcesach swoich drużyn. W tym gronie znalazł się także jeden z pogromców Legii Warszawa.

Napastnik Piasta Gliwice w Drużynie Tygodnia FIFA 22

Mowa tutaj o Alberto Torilu z Piasta Gliwice. Hiszpan był ważnym elementem składu zespołu ze Śląska w wygranej z mistrzami Polski, bowiem był on autorem aż trzech bramek, które przeważyły o zwycięstwie.

W 6. Drużynie Tygodnia w FIFA 22 znaleźli się także piłkarze, którzy w miniony weekend brali udział w najciekawszych meczach w Europie. Warto wymienić chociażby Davida Alabę, którego pierwsze trafienie w barwach Realu Madryt zadecydowało o triumfie nad FC Barceloną.

Pogromca Manchesteru United także wyróżniony

Na Wyspach toczyła się za to Bitwa o Anglię, w której Manchester United poniósł druzgocącą porażkę. Jednym z najlepszych zawodników na boisku był Mohamed Salah, który wpakował do bramki Davida De Gei aż trzy gole. Z tego tytułu również znalazł się w najnowszej edycji Team of the Week.

Cała podstawowa jedenastka jest wypełniona piłkarzami, którzy mają za sobą świetny występ. Poza wspomnianym Egipcjaninem i Austrakiem warto wspomnieć m.in. o Dayocie Upamecano, Declanie Rice czy Masonie Mouncie.

