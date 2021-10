Sport.pl partnerem medialnym HONORIS

W ramach ogłoszonej współpracy na Sport.pl pojawią się unikalne treści na temat esportu, a zawodnicy występujący w barwach HONORIS zyskają dodatkową przestrzeń do komunikacji ze swoimi fanami. Obie strony będą się też wspierać w działaniach w mediach społecznościowych, a Sport.pl będzie promował akcję HONORIS „100% Esports 0% Hate", która ma na celu walkę z hejtem w branży esportowej.

REKLAMA

Zobacz wideo

– HONORIS to unikalny projekt. Dwóch graczy, których podziwiamy od dawna, postanowiło zrobić coś więcej dla polskiego esportu. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli współpracować z całą organizacją i obserwować jej dynamiczny rozwój – mówi Patryk Stec, szef esportu w Sport.pl.

HONORIS to organizacja esportowa, która powstała w maju 2020 roku. Jej założycielami są doskonale znani na całym świecie gracze w Counter Strike’a – Wiktor „TaZ" Wojtas oraz Filip „NEO" Kubski.

– Sport.pl to partner, który doskonale wpisuje się w nasze plany rozwoju. Poza dywizją CS:GO, w której niezmiennie będziemy stawiać na młode talenty, chcemy także realizować inne projekty, których celem jest zwiększanie świadomości zjawiska, jakim jest esport. Dotyczy to zarówno samego grania, jak i wszystkich innych szans, które czekają na młodych ludzi. Obecnie esport oferuje wiele okazji do budowania kariery – mówi Filip „NEO" Kubski.

Skandal na mistrzostwach świata. Zabrali tytuł polskiej zawodniczce

– Co ważne, adresatem naszych działań ma być zarówno esportowa społeczność, jak i rodzice, których odpowiednie nastawienie do pasji ich dzieci jest kluczowe. W ten sposób chcemy tworzyć możliwie najlepszy fundament rozwoju wszystkich przyszłych talentów w każdej dziedzinie esportu, a dzięki współpracy ze Sport.pl nasze działania będą docierać do zdecydowanie szerszego grona odbiorców – dopowiada Wiktor „TaZ" Wojtas.

Serwis Sport.pl mocno stawia na rozwój działu esportowego. W 2021 roku wzmocnił redakcję, która tworzy teraz jeszcze więcej treści na temat esportu. Przełożyło się to m.in. na wzrost liczby użytkowników zainteresowanych treściami esportowymi (we wrześniu br. - 385 tysięcy, wg Google Analytics) oraz prawie dwukrotne wydłużenie czasu, jaki poświęcają oni na lekturę artykułów o tej tematyce. Wszystkie treści esportowe tworzone przez redakcję Sport.pl można znaleźć pod adresem e.Sport.pl.

Sport.pl to jeden z największych serwisów sportowych w Polsce, także dzięki bijącym rekordy aplikacjom Sport.pl LIVE i Football LIVE. Redakcja codziennie dostarcza użytkownikom najświeższych informacji sportowych z kraju i ze świata z różnych dyscyplin sportowych. Atrakcyjna forma prezentowania informacji w serwisie (multimedia, relacje na żywo) przyciągnęła we wrześniu 2021 roku ponad 6,1 mln użytkowników (real users), którzy wykonali 77,9 mln odsłon (wg badania Mediapanel).

ESL Mistrzostwa Polski. Faworyci nie zawiedli, obrońca tytułu wygrał fazę zasadniczą