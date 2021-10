Niezwykły turniej w Polsce. "Squid Game" przeniesiony do rzeczywistości z rozmachem

30 kwietnia 2022 roku odbędzie się turniej "Squid Fame", inspirowany hitem Netfliksa "Squid Game". Wszyscy, którzy chcieliby wziąć w nim udział będą mogli się zgłosić w specjalnej aplikacji internetowej, a dostęp do niej będą mieli tylko ci, którzy wesprą zbiórkę. Wpłacone kwoty będą następnie zamienione na punkty, które można wykorzystać w głosowaniu na kandydatów do turnieju.

Wielka nagroda dla uczestników

Jeśli uda się uzbierać pełną kwotę, główna nagroda będzie wynosić 100 tysięcy złotych. Zmagania będą transmitowane w systemie Pay-per-view. - Na pewno możemy spodziewać się kontynuacji rozgrywek sportowo-intelektualnych na żywo w ramach turnieju "Squid Fame", nawiązującego do popularnego serialu. Dodatkowo w przyszłym roku chciałbym zorganizować również wersję e-sportową tego wydarzenia - powiedział WP SportoweFakty Marcin Gibert, organizator zawodów.

Uczestnicy będą rywalizować w różnych konkurencjach, znanych z koreańskiej produkcji. - Będzie to zależało od uczestników zbiórki, ponieważ ostatecznie to oni, w dedykowanej aplikacji, będą decydowali o wyborze gier do turnieju. Oprócz propozycji gier z serialu uczestnicy będą mogli również zgłaszać własne pomysły - mówił organizator.

Kontrowersje po premierze "Squid Game"

Od momentu debiutu produkcji "Squid Game" na Netfliksie obejrzało ją już prawie 142 miliony użytkowników platformy. Fabuła w dużym stopniu opiera się na grze emocjami odbiorców, a zainteresowanie pobudzają dodatkowo wyjątkowa dbałość o szczegóły wszystkich postaci i ciekawa scenografia.

"Squid Game" opiera się na igrzyskach, w których do wygrania jest 45 miliardów koreańskich wonów. Spore kontrowersje wobec młodszych widzów wywołały jednak zasady - przegrani w danych konkurencjach byli eliminowani, a przedstawiana przemoc, brutalne sceny i mnóstwo krwi odcisnęły spore piętno na wielu widzach. Organizator polskiej wersji turnieju odcina się jednak od przemocy, tłumacząc, że celem zawodów jest pokazanie zdrowej rywalizacji.