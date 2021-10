Tak dobrze w CS:GO nie było od 3,5 roku. Trzech Polaków wśród najlepszych na świecie

Ranking HLTV odgrywa ogromną rolę w esportowym świecie CS:GO. Jest to zestawienie prezentujące aktualne dyspozycje drużyn z całego świata. Wiele ekip celuje w jak najwyższe miejsce w rankingu. W najnowszym notowaniu ENCE z dwoma Polakami na pokładzie wskoczyło po raz pierwszy do TOP10.

REKLAMA

Zobacz wideo

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

ENCE pnie się w górę

Europejski projekt fińskiego esportowego giganta – ENCE – okazał się strzałem w dziesiątkę. Drużyna złożona między innymi z dwóch Polaków awansowała kilkanaście dni temu na PGL Major Stockholm 2021 – najważniejszy turniej roku. Poza tym w ostatnich miesiącach zespół prezentował coraz lepszą formę, a awans na zawody w Sztokholmie jest swoistą wisienką na torcie.

Znakomite występy ENCE zostały dostrzeżone przez ranking HLTV. W najnowszym notowaniu europejski kolektyw zajął 10. miejsce na świecie, co jest najwyższą pozycją bieżącego składu. Do historycznego wyniku organizacji jeszcze daleko – w 2019 roku udało się jej dotrzeć do drugiego miejsca. Obecna lokata – 10. – jest za to najwyższą w karierze Olka „hades" Miśkiewicza i Pawła „dycha" Dychy.

Zabrali Polakom zwycięstwo. Teraz są faworytem na prestiżowym turnieju

Tak dobrze dawno nie było

Łącznie wśród drużyn należących do TOP10 znajduje się aż trzech Polaków. Oprócz wyżej wymienionych jest jeszcze Mateusz „mantuu" Wilczewski. Reprezentant OG jest Polakiem z brytyjskim paszportem. Kilka miesięcy temu zdecydował się zmienić barwy Wielkiej Brytanii na biało-czerwone. Zrobił to w nieco humorystyczny sposób – przeprowadził bowiem test genetyczny, który wykazał, że w 90% jest Polakiem. Wynik jednak nie mógł być inny, bo Wilczewski ma polską rodzinę. Na Wyspy Brytyjskie przeprowadził się w wieku 5 lat, jednak aktualnie mieszka w Warszawie, mimo gry dla europejskiej drużyny.

To najliczniejsza reprezentacja Polski w tym prestiżowym gronie od czasów Virtus.pro (wówczas pięciu Polaków). Legendarny polski zespół wypadł z TOP10 rankingu HLTV w lutym 2018 roku, od tamtego czasu kraj Chopina nie mógł się doczekać reprezentanta wśród najlepszych drużyn globu. Aktualnie w TOP10 jest zaś trzech Polaków.

Major 2021. Wielcy nieobecni. Tych graczy nie zobaczymy w Sztokholmie