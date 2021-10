Major 2021. Tutaj dominują Brazylijczycy i Duńczycy. Skromna reprezentacja Polski

We wtorek o godzinie 10:00 polskiego czasu startuje PGL Major Stockholm, czyli najważniejszy turniej w CS:GO od ponad dwóch lat. W nim zobaczymy kilkudziesięciu debiutantów oraz zawodników, których śmiało można nazywać weteranami. Sumarycznie 120 graczy zostało zgłoszonych do wzięcia udziału w turnieju, nie licząc rzecz jasna rezerwowych. Jak wygląda w takim razie rozpiska najliczniejszych krajów na Majorze? Które z nich wystawią za to pojedyncze nazwiska? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Ilu Polaków zagra na PGL Major Stockholm?

Na początku na tapet weźmy najciekawszy z naszej perspektywy kraj, czyli jak się można domyślić, Polskę. Nasi rodacy wygrywali kiedyś turniej tej rangi. Mowa tutaj o EMS One: Katowice 2014 i triumfującym wówczas w pełni polskim Virtus.pro. Od tamtego czasu na Majorach pojawiło się parę innych biało-czerwonych osobistości, aczkolwiek w Sztokholmie zobaczymy zaledwie trzy.

Mowa tutaj o Michale "MICHU" Müllerze z Evil Geniuses oraz o Pawle "dyszę" Dyszę i Olku "hadesie" Miskiewiczu z ENCE. Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że trzy polskie nazwiska to nieliczna reprezentacja, jeżeli chodzi o historyczną siłę naszego kraju w Counter-Strike'u. Z drugiej strony i tak w Sztokholmie pojawi się więcej Polaków, niż paru innych narodowości.

Pojedynczy reprezentanci

Dziewięć krajów będzie posiadało zaledwie jednego swojego reprezentanta na turnieju. Niektóre z nich, jak Izrael, zadebiutują na Majorze. Za to inne, takie jak Nowa Zelandia czy Słowacja, pojawią się na nim po raz kolejny, ponownie w nielicznym składzie. Tak wygląda pełna lista krajów, wysyłających zaledwie jednego gracza.

Bułgaria

Estonia

Finlandia

Izrael

Nowa Zelandia

Słowacja

Norwegia

Serbia

Litwa

Z drugiej strony są kraje posiadające tak wielu zawodników na sztokholmskim Majorze, że samodzielnie mogłyby ulepić po cztery formacje! Mowa tutaj o Brazylii (23 graczy) oraz Danii (20 graczy). Niewiele w tyle jest Rosja, wszak 17 zawodników naszego sąsiada przyleci do Szwecji na turniej.

Który kraj zaprezentuje się najliczniej?

Wśród wspomnianych trzech nacji znajdziemy kilka legend CS:GO i osób, które nieraz triumfowały już na Majorze. Z Brazylii udało się to Epitácio "TACO" de Melo czy Gabrielowi "FalleNowi" Toledo. Natomiast z Danii pochodzi za to czwórka osobistości, które aż czterokrotnie kończyły wydarzenie tego szczebla na pierwszym miejscu podium i to wszystko w barwach Astralis. Trzech z nich nadal broni barw tej organizacji, natomiast Nicolai "device" Reedtz przeszedł w tym roku do Ninjas in Pyjamas.

Jak za to wygląda obecność innych niegdyś uważanych za mocne narodów w Counter-Strike'u? Dość średnio, bowiem Francuzów i Szwedów pojawi się kolejno jedynie siedmiu i pięciu. Odrobinę mniej będzie Niemców i Ukraińców, wszak zawodników z tych krajów będzie sumarycznie tylko siedmiu. Aczkolwiek, to właśnie z Ukrainy przyjedzie największa dzisiejsza gwiazda CS:GO, która jest jednym z głównych faworytów do zostania najlepszym graczem w tym roku i wygrania PGL Major Stockholm - Oleksandr "s1mple" Kostyliev.

Za polską transmisję turnieju PGL Major Sztokholm 2021 odpowiada agencja gamingowa Fantasyexpo we współpracy z firmą FRENZY. Transmisję można oglądać w serwisie Twitch na kanale twitch.tv/izakooo oraz w telewizji na antenie Polsat Games.