ESL Mistrzostwa Polski. Esportowcy na podsłuchu [WIDEO]

Za nami 8. kolejka ESL Mistrzostw Polski. Gracze Tarczyński Protein Teamu byli lepsi od Dolej Miodu, a Ungentium dwukrotnie pokonało M1 Eden w poniedziałek. We wtorek natomiast swoje oba mecze wygrali zawodnicy Wisły all iN! Games Kraków oraz HONORIS, a MAD DOG'S PACT podzielił się punktami z Anonymo Esports. Teraz możecie za to zobaczyć, jak wyglądała komunikacja od środka w minionym tygodniu!

ESL Mistrzostwa Polski. Co można było usłyszeć poza kulisami?

ESL Mistrzostwa Polski powracają w poniedziałek, 25 października z dziewiątą i ostatnią kolejką. Transmisja będzie dostępna między innymi na kanale ESL Polska w serwisie Twitch.