Oto najciekawsi debiutanci na Majorze. Wśród nich dwójka Polaków

We wtorek rozpoczyna się wydarzenie, na które czekali wszyscy gracze CS:GO. Po ponad dwóch latach przerwy ze względu na pandemię, w końcu rozegrany zostanie kolejny Major, czyli wydarzenie porównywalne w świecie Counter-Strike'a do mistrzostw świata. Na PGL Major Stockholm, bowiem tak prezentuje się pełna nazwa turnieju, swojego pierwszego Majora rozegra 60 graczy. My wybraliśmy paru najciekawszych z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dmitry "sh1ro" Sokolov (Gambit Esports)

Listę zaczynamy od jednego z faworytów do zatriumfowania na PGL Major Stockholm. Jednym z nich niewątpliwie jest Gambit Esports, a głównym autorem tegorocznych sukcesów drużyny z regionu CIS jest właśnie sh1ro. 20-latek poprowadził swoją formację poprowadził swoją formację do wygrania między innymi IEM Katowice 2021 czy IEM Fall: CIS 2021. Na obu turniejach został nagrodzony tytułem MVP i w Sztokholmie również zapewnie o niego powalczy.

Michael "Grim" Wince (Team Liquid)

Według wielu ekspertów najlepszym północnoamerykańskim zespołem przystępującym do walki w ramach PGL Major Stockholm jest Team Liquid. W jego szeregach znajdziemy masę weteranów. Jedynym wyjątkiem jest Grim, dla którego będzie to pierwszy Major w życiu. Amerykanin nie jest zawodnikiem, który podczas meczów produkuje niesamowite liczby. Jego rola to bardziej służenie jako wsparcie dla reszty członków ekipy. Niemniej ciekawe jest to, jak sobie poradzi na pierwszym turnieju tej rangi w swojej karierze.

Legendarne akcje, które zachwyciły świat. Musisz zobaczyć zagranie Polaka! [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Valerii "B1T" Vakhovskyi (Natus Vincere)

W przypadku sh1ro wspomnieliśmy o tym, że Gambit jest jednym z faworytów do zdobycia pucharu. Nie mija się to z prawdą, aczkolwiek największym z nich jest z pewnością Natus Vincere. Oleksandr "s1mple" Kostyliev i spółka idą ostatnimi czasy jak burza, triumfując niemalże na każdym turnieju, na którym się pojawią. ESL Pro League Season 14 czy Intel Extreme Masters: Cologne 2021 to zaledwie parę przykładów. Jest to imponujące, tym bardziej że NAVI posiada 18-letniego B1TA, który w świecie profesjonalnego CS-a stawia dopiero pierwsze kroki. Przed nim największe dotychczas wyzwanie w postaci Majora.

Nicolas "Plopski" Gonzalez Zamora (Ninjas in Pyjamas)

W kontekście Ninjas in Pyjamas wiele będzie się mówiło o Nicolaiu "device" Reedtzie, który zagra pierwszego Majora w nowych barwach. Niemniej wśród szwedzkiej formacji znajdziemy również debiutantów. Takim jest np. Plopski, który od ponad dwóch lat reprezentuje NiP. W tym okresie nieraz wykazał się świetnym zrozumieniem gry i wyprowadził swoich kolegów z niejednej opresji. Niemniej czy zdoła dokonać podobnych akcji na Majorze, gdzie stawka jest ogromna? Przekonamy się na przestrzeni kolejnych dwóch tygodni.

Major 2021. Wielcy nieobecni. Tych graczy nie zobaczymy w Sztokholmie

Olek "hades" Miskiewicz (ENCE)

Na sam koniec przyjrzymy się naszym polskim graczom, którzy zadebiutują w Szwecji. Na pierwszy ogień pochylamy się nad hadesem. Śmiało można powiedzieć, że angaż polskiego snajpera w ENCE odmienił losy tego zespołu. Przed tym ENCE biło się o wejście do światowej czołówki, dziś ponownie zaczyna się w niej rozsiadać. To w dużej mierze zasługa Miskiewicza, którego celność bezapelacyjnie będzie kluczowa w kontekście sukcesu na PGL Major Stockholm.

Paweł "dycha" Dycha (ENCE)

ENCE to jednak nie zespół prowadzony przez pojedynczych zawodników, a dobrze naoliwiona maszyna, w której każdy daje z siebie maksimum. To dotyczy również dychy. Polak od stycznia tego roku jest członkiem zespołu, aczkolwiek jego forma, tak jak i reszty jego kolegów, ustabilizowała się po przyjściu hadesa. Dziś dycha jest zawodnikiem, na którym ENCE może polegać w momentach słabości, a jego wymarzony debiut na Majorze odbędzie się już we wtorek.

Zabrali Polakom zwycięstwo. Teraz są faworytem na prestiżowym turnieju

Za polską transmisję turnieju PGL Major Sztokholm 2021 odpowiada agencja gamingowa Fantasyexpo we współpracy z firmą FRENZY. Transmisję można oglądać w serwisie Twitch na kanale twitch.tv/izakooo oraz w telewizji na antenie Polsat Games.