Komputer wytypował szanse Polaków na mistrzostwach świata CS:GO. Obiecujący wynik

Portal GGPredict.io, zajmujący się analizą danych w grze CS:GO, wykorzystał swoją sztuczną inteligencję do przeprowadzenia zaawansowanej symulacji pierwszej fazy PGL Major Stockholm. Proces miał za zadanie wyliczyć prawdopodobieństwo awansu drużyn do kolejnego etapu.

Polacy w czołówce

PGL Major Stockholm rozpocznie się już za kilka dni, emocje związane z długo wyczekiwanym turniejem rosną z godziny na godzinę. By umilić czas czekania na turniej Valve wprowadziło do CS:GO system typowania wyników spotkań zwany Pick’Em Challenge. Pierwszym wyzwaniem jest wytypowanie ośmiu drużyn, które awansują do kolejnej rundy, ze wskazaniem zespołu z najlepszym i najgorszym bilansem.

Z pomocą w tym zadaniu przyszedł polski portal GGPredict, który zajmuje się analizą danych CS:GO. Polacy wykorzystali swoją sztuczną inteligencję, by ta przeprowadziła ponad 200 tysięcy symulacji pierwszego etapu turnieju. Na ich podstawie stworzono ranking drużyn z największym prawdopodobieństwem awansu.

Wśród nich najwyżej notowane jest FaZe. Amerykańska organizacja w 85% symulacji przechodziła do następnej fazy. Za nią są dwie duńskie drużyny – Heroic (83%) i Astralis (79%). Na czwartym miejscu zaś znajduje się ENCE. W fińskim klubie gra dwójka Polaków – Olek „hades" Miśkiewicz i Paweł „dycha" Dycha. Sztuczna inteligencja określa szanse awansu tej drużyny na 78,6%.

Inne rezultaty

Kto dołączy do wymienionej czwórki i awansuje do turnieju głównego PGL Major Stockholm? Według modelu GGPredict będzie to MOUZ, Virtus.pro, BIG oraz Entropiq. Najniżej notowane są szanse Rosjan – na niecałe 67%. Istnieje jednak spora różnica między nimi, a dalszą częścią stawki.

Pierwszą drużyną, która nie awansuje jest brazylijskie paIN – GGPredict daje Brazylijczykom zaledwie 44% szans, czyli o prawie 23 punkty procentowe mniej niż Entropiq. W dalszej kolejności jest Spirit, GODSENT, Copenhagen Flames, Movister Riders i Renegades. Najniżej zaś oceniono Shark i Tyloo – symulacja daje im kolejno 4% i 2% szans na awans do kolejnej rundy.

PGL Major Stockholm 2021 rozpocznie się już 26 października – również w tym dniu zobaczymy pierwsze spotkanie Polaków. Pierwsza faza, zwana New Challengers Stage, potrwa do 29 października. Dzień później ruszy faza The New Legends Stage – na tym etapie do ósemki, która awansuje z poprzedniej rundy, dołączy osiem najwyżej rozstawionych zespołów. Wśród nich jest Evil Geniuses z Michałem „MICHU" Mullerem na pokładzie. Łącznie 16 zespołów będzie walczyło o osiem miejsc w play-offach. Cały Major zakończy się 7 listopada. W puli nagród jest rekordowe 2 miliony dolarów oraz tytuł najlepszej drużyny na świecie.

