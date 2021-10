Czy to najładniejsze dodatki w historii CS:GO? Najdroższe kosztują fortunę

Naklejki pojawiają się w CS:GO od czasów IEM Katowice 2014. Mają za zadanie uwiecznić drużynę w grze, która awansując na Majora, znalazła się w gronie najlepszych na świecie. Naklejki to również finansowa nagroda dla drużyn – część przychodów ze sprzedaży trafia bezpośrednio do ich kieszeni.

Znakomity wygląd naklejek

Twórcy i graficy Valve przy pracy nad PGL Major Stockholm 2021 postarali się, a efekt ich pracy widzimy między innymi w naklejkach. Tegoroczna edycja swoją prostotą wyróżnia się na tle swoich poprzedników. Być może w tym tkwił sekret, bo wśród społeczności pojawiło się sporo pozytywnych ocen wobec nowych naklejek.

Na rynku jest dostępnych kilka rodzajów naklejek. Są to: zwykła, zafoliowana, hologramowa i złota. Zazwyczaj to złote, z racji swojej rzadkości, cieszą się największym zainteresowaniem. Inne wersje mogą jednak wyglądać równie ciekawie. Znakomitym przykładem są tutaj naklejki zafoliowane Entropiq i MOUZ. Ci drudzy przeszli w ostatnich dniach rebranding i można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę. Wyraziste kolory, podkreślone przez folię, robią wrażenie.

Naklejka Entropiq. fot. screenshot

Naklejka MOUZ. fot. screenshot

Półkę wyżej są hologramowe wersje naklejek. Tutaj furorę robi FURIA. Czarny herb w hologramowej opcji mieni się różnymi kolorami, nawet złotym.

Naklejka FURII. fot. screenshot

Podobnie zachowuje się naklejka Spirit, która ma nawet nieco podobny kształt.

Naklejka Spirit. fot. screenshot

Warto również wyróżnić hologramową wersję naklejki FaZe. Od charakterystycznego „F" bije czerwienią, jednak pod różnymi kątami można również dostrzec prześwit srebra. Zdecydowanie opcja warta zapamiętania.

Naklejka FaZe. fot. screenshot

Ostatnim naszym typem jest hologramowa wersja znaczka Copenhagen Flames. Twórcy zdecydowali się na zmianę kolorów, która robi rewelacyjne wrażenie. Zrezygnowano z bieli na rzecz bursztynu na całym herbie. Dzięki temu możemy mieć wrażenie, że to rzeczywiście płomień.

Naklejka Copenhagen Flames. fot. screenshot

Najdroższe okazy

Złoto nie tylko w rzeczywistości jest drogie. Wiedzą o tym użytkownicy Steama, który chcą nabyć złote naklejki PGL Major Stockholm 2021. Najdroższą aktualnie dostępną jest naklejka Natus Vincere. Jej złota wersja kosztuje ponad 85 dolarów – ponad 330 złoty. Trzeba jednak przyznać, że ozdoba prezentuje się naprawdę dobrze, a prostota i harmonia herbu ukraińskiej organizacji może przekonać każdego. Co więcej Natus Vincere jest faworytem całego turnieju, tym bardziej wzbudza zainteresowanie.

Naklejka Na'Vi. fot. screenshot

Sporo trzeba zapłacić za naklejkę drużyny broniącej tytułu – Astralis. Jej złota wersja rzeczywiście prezentuje się znakomicie, zwłaszcza, że herb przedstawia fragment gwiazdy. Cena? Prawie 200 złoty.

Naklejka Astralis. fot. screenshot

Nie małym zaskoczeniem jest 2. miejsce na liście najdroższych naklejek – należy ono do TYLOO. Chińska formacja to jedna z najsłabszych drużyn w całej stawce, zapewne odpadnie już na pierwszym etapie rozgrywek. Jej złota naklejka obecnie kosztuje jednak prawie tyle samo, co Na’Vi. W szczytowym momencie została sprzedana nawet za 164 dolary, co czyni ją najdroższą naklejką PGL Major Stockholm.

Naklejka TYLOO. fot. screenshot

PGL Major Stockholm 2021 rusza już 26 października. Przez kilkanaście dni drużyny będą rywalizowały o pulę nagród wynoszącą rekordowe 2 miliony dolarów. Łącznie w Sztokholmie pojawi się 24 drużyny.

