Worlds 2021. "Jankos" wierzy w sukces Europejczyków. Ich rywalami mistrzowie świata

O godzinie 14:00 w piątek mecz T1 z Hanwha Life Esports zainauguruje play-offy mistrzostw świata w League of Legends. Oznacza to, że turniej wchodzi w decydującą fazę, a co za tym idzie, znane persony ze świata LoL-a robią swoje predykcje na pozostałe mecze. Jedną z takich osób jest leśnik G2 Esports, Marcin "Jankos" Jankowski.

Jankos wierzy w triumf MAD Lions

Polak nie kryje swojej wiary w mistrzów Europy, MAD Lions. Lwy są jedyną drużyną ze Starego Kontynentu, która dostała się do ćwierćfinałów Worlds 2021. Rogue oraz Fnatic pożegnały się z wydarzeniem w fazie grupowej. Przed MAD arcytrudne zadanie, wszak w niedzielę zmierzy się ono z obrońcami tytułu mistrza świata - DWG KIA.

Koreańczycy zdominowali grupę A na tegorocznych mistrzostwach świata. Trudno więc w niedzielnym meczu typować na faworyta inną formację, niż właśnie DWG KIA. Trzech innych influencerów ze świata League of Legends, wraz z którymi Jankos nagrał film z predykcjami, wskazuje Koreańczyków jako pewnych wygranych starcia. Wyjątkiem jest polski dżungler, który przewiduje zwycięstwo Lwów.

Dobry wynik na MSI głównym argumentem

- MAD było 2-3 w serii z DWG KIA na ostatnim Mid-Season Invitational - tłumaczy swój wybór Jankos. Z drugiej strony, w dalszej części filmu, Jankowski twierdzi, że jeżeli miałby wskazać zespół, który wygra Worlds 2021, to wskazałby DK.

MAD Lions zagrają z DWG KIA w niedzielę o godzinie 14:00. Wszystkie mecze na Worlds 2021 można śledzić za pomocą kanału Polsat Games w telewizji i na platformie YouTube.

