Długo wyczekiwana aktualizacja popularnej gry. Pierwsze takie dodatki od dwóch lat

PGL Major Stockholm 2021 to najważniejsze rozgrywki tego roku w CS:GO. Są to swego rodzaju mistrzostwa świata, na które społeczność czekała aż dwa lata. Producenci gry jak zwykle wprowadzili do swojej produkcji kilka elementów nawiązujących do tego wydarzenia.

Sztokholmskie zmiany

Dzisiejsza aktualizacja skupiła się przede wszystkim na nadchodzącym turnieju w stolicy Szwecji. Z tego powodu gracze otrzymali kilka „gadżetów", które można nabyć. Przede wszystkim jest to przepustka widza Stockholm 2021 oraz Przepustka widza Stockholm 2021 +3. Co ciekawe aż 50% z przychodów sprzedaży wędruje bezpośrednio do kieszeni uczestników turnieju.

Co daje przepustka? Dostęp do Pick’Em Challenge, gdzie można zabawić się w typowanie wyników poszczególnych etapów. Ponadto nabywca otrzymuje nielimitowane drużynowe graffiti, odznakę na Steam.tv oraz żeton wydarzenia PGL Stockholm 2021. Gracz otrzyma także dostęp do skrzynek pamiątkowych.

Skrzynki pamiątkowe można dostać również w pakiecie „Przepustka widza Stockholm 2021 +3" – w tym wariancie kupujący otrzyma od razu trzy skrzynie. Można także zdobywać dostęp do jednej skrzyni za każdym razem, gdy ulepszy się sztokholmski żeton wydarzenia. Maksymalnie można zdobyć trzy żetony pamiątkowe, które później można wymienić na skrzynie pamiątkowe. Te zaś wybiera się z listy wszystkich spotkań PGL Major.

Ceny przepustek nie są małe. Podstawowa wersja to koszt 39,29 zł, rozszerzona wersja zaś to nieco ponad 70 zł. Dodatkowo Valve udostępniło możliwość kupowania naklejek i naszywek z herbami drużyn – tutaj cena rozpoczyna się na 3,89 zł, a kończy na 7,79 zł.

Inne zmiany w grze

Aktualizacja zahaczyła również o samą rozgrywkę. Poniżej lista zmian:

Umożliwono kupowanie innym graczom granatów (domyślnie klawisz ctrl).

Naprawiono błąd, przez który z perspektywy widza źle było widać podarowane bronie.

Naprawiono błąd, który zwiększał ilość możliwych granatów do kupienia po ponownym połączeniu z serwerem

Dodano nowe komendy: decorator_game_event, action_drop_active_weapon, action_inspect_current_weapon, action_standup, action_custom_buy.

Dodano nowe zmienne: BombIsBeingDefused, AccountBalance, IsBlind, BlindnessPercentage.

Naprawiono komendę: "condition_owns_item".

Dodano wsparcie dla „team_filter

