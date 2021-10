Prestiżowe grono się powiększyło. Trzy drużyny wydały po 20 milionów dolarów!

Więcej treści esportowych i gamingowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

ESL to największy organizator turniejów esportowych na świecie. Louvre Agreement skupia 15 organizacji z całego świata, które są drużynami partnerskimi ESL-a. Dzięki temu otrzymują zaproszenia na największe turnieje i mają realny wpływ na kształt rozgrywek.

Trzech nowych partnerów

Do Louvre Agreement dołączyły trzy zespoły – Heroic, FURIA i BIG. Pierwsi z nich na formalne dołączenie muszą jednak poczekać do połowy 2022 roku. Obecnie wobec organizacji i niektórych graczy toczy się śledztwo ESIC w związku z aferą wywołaną przez byłego trenera – Nicolaia „HUNDEN" Petersena. Duńczyk oskarżył cały zespół o to, że wiedział o „coach-bugu". Więcej na ten temat można przeczytać w artykule, który opisał całą sprawę.

FURIA i BIG zaś dołączają do porozumienia w chwili natychmiastowej. Dla ESL są to strategiczne partnerstwa. W przypadku FURII mówimy o niezwykle popularnej organizacji w Ameryce Południowej, a także Północnej. BIG zaś od ponad roku należy do światowej czołówki zespołów. Obecność Niemców w tak prestiżowym gronie wydaje się naturalna.

Cała trójka nie pojawiła się jednak w Louvre Agreement za darmo. Organizacje bowiem złożyły odpowiednie oferty, które w sumie opiewały na kwotę podchodzącą pod 20 milionów dolarów. Taki koszt musiały ponieść, jeśli chciały zostać drużynami partnerskimi ESL. Proces wyłaniania nowych członków zdradził Alex Inglot – ESL Pro League Comminssioner. – Rozpoczęliśmy proces poszukiwania partnerów w marcu, od tego czasu rozmawialiśmy z 40 podmiotami zainteresowanymi współpracą, niektóre nawet nie posiadają obecnie drużyny CS:GO. 13 obecnych członków było zadowolonych z procesu wyłaniania nowych drużyn, a także wyraziło aprobatę wobec BIG, FURII i Heroic – zakończył Inglot.

Zyski z bycia partnerem

Koszt dołączenia do Louvre Agreement był ogromny, w takim razie jak wyglądają zyski drużyn? Bycie zespołem partnerskim ESL daje wiele korzyści. Przede wszystkim organizacje otrzymują bezpośrednie zaproszenia na najważniejsze turnieje CS:GO, a także posiadają miejsce w prestiżowej lidze ESL Pro League. Ponadto są one udziałowcami rozgrywek, a także mają wpływ na zarządzanie nimi. Do tego dochodzi jeszcze podział wpływów między wszystkimi partnerami a ESL.

Lista wszystkich partnerów ESL:

Astralis

BIG

Complexity

ENCE

Evil Geniuses

FaZe Clan

Fnatic

FURIA

G2 Esports

Heroic

Team Liquid

MOUZ

Natus Vincere

Ninjas in Pyjamas

Team Vitality

