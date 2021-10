Darmowa paczka w FIFA 22? Zobacz jak ją zdobyć

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Co miesiąc subskrybenci Amazon Prime'a mogą spodziewać się ciekawych przedmiotów, które otrzymają w poszczególnych grach. Te mogą być rozdawane także w FIFA 22. Tak właśnie będzie w listopadzie. Co konkretnego będziemy mogli otrzymać w kolejnym miesiącu do naszego składu Ultimate Team?

W ramach nagród otrzymamy m.in. napastnika PSG

W niej znajdziemy przede wszystkim piłkarza z okładki gry, czyli Kyliana Mbappé. Francuz jest jedną z najlepszych kart w grze, posiadając ogólną ocenę 91. Niestety, jego karta zostanie nam udostępniona jedynie na pięć meczów, więc nie będziemy mogli cieszyć się napastnikiem PSG na zawsze.

W pakiecie także 7 złotych kart

Poza tym w najnowszej paczce Amazona znajdziemy siedem złotych kart (tym razem już permanentnie dodanych do naszego składu) oraz dwóch zawodników z oceną powyżej 81. Duet ten będziemy mogli sobie wybrać z kilku zaproponowanych nam graczy podczas otwierania paczki.

Jak za to otrzymać wspomnianą paczkę? To banalnie proste. Wystarczy połączyć swoje konto na platformie Twitch z kontem na platformach EA Sports i Amazon Prime Gaming. To drugie możemy wykonać pod tym linkiem. Następnie na Twitchu wystarczy nacisnąć w prawym górnym rogu w ikonkę korony, gdzie będziemy mieli możliwość odebrania nagród.

