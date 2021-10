Piłkarz Liverpoolu podpadł kibicom? Takiego składu nikt się nie spodziewał

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wiele piłkarskich gwiazd w wolny czas spędza przy grze FIFA. Nie inaczej jest w tym roku. Zawodnicy często chwalą się swoimi składami za pomocą mediów społecznościowych, a te mniej lub bardziej podobają się fanom. Tym razem na pozytywną reakcję ze strony kibiców Liverpoolu nie może raczej liczyć napastnik z Anfield, Diogo Jota.

Brak graczy Liverpoolu w składzie Diogo Joty

Dzięki Redditowi do sieci wyciekła jedenastka, której Portugalczyk używa na co dzień w FIFA 22. W nim nie znajdziemy żadnego zawodnika Liverpoolu. Zazwyczaj oczekuje się od piłkarzy skorzystaniem ze swoich kolegów z zespołu w trakcie budowania składu w Ultimate Teamie. Zwłaszcza kiedy spojrzymy na to, jakich gwiazdorów ma u boku w klubie Jota.

Skład Diogo Joty robi wrażenie fot. Reddit

Ronaldo zamiast Salaha i nie tylko

Nie tym razem. Portugalczyk na ataku posiada graczy takich jak Cristiano Ronaldo czy Ronaldo. Na skrzydłach znajdziemy za to Kyliana Mbappé i Leo Messiego. Jota nie umieścił w swojej jedenastce nawet samego siebie. Niemniej jest to niewątpliwe jeden z najmocniejszych składów, który obecnie znajdziemy w FIFA 22.

Jota w FIFA 21 dokonał rekordowych 30 zwycięstw z rzędu. Z takimi kartami śmiało można snuć domysły, że i w FIFA 22 będzie mu szło całkiem dobrze.

