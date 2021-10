Gratka dla fanów Rainbow Six Siege. Ubisoft ogłosił kolejny turniej

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Polski oddział Ubisoft® ogłosił, że dnia 4 listopada 2021 ruszy rejestracja do drugiego oficjalnego turnieju międzysezonowego Rainbow Six Siege – Polish Cup – będącego następcą ubiegłorocznego Polish Cup Winter.

Najważniejszy turniej R6S w Polsce

W oczekiwaniu na inaugurację kolejnego sezonu Mistrzostw Polski – Rainbow Six Polish Masters – przez jesień i zimę gracze z całej Polski będą mieli możliwość stanąć do walki o pulę nagród w wysokości 30 tysięcy złotych z czego połowa kwoty przypadnie zwycięzcom. Ponadto dla dwóch najlepszych graczy rozrywek przewidziane są nagrody specjalne – MVP Fazy Ligowej i MVP Play-offów – w wysokości 1000 złotych każdy.

Pierwszy turniej kwalifikacyjny odbędzie się za 3 tygodnie, 11 listopada. Cały cykl kwalifikacyjny zaś prezentuje się następująco:

Kwalifikacje I dzień 1 – 11.11.2021 (czwartek)

Kwalifikacje I dzień 2 – 15.11.2021 (poniedziałek) – 4 najlepsze drużyny awansują do Fazy Ligowej Turnieju

Kwalifikacje II dzień 1 – 16.11.2021 (wtorek)

Kwalifikacje II dzień 2 – 18.11.2021 (czwartek) – 4 najlepsze drużyny awansują do Fazy Ligowej Turnieju

- Za nami pełen emocji turniej Polish Masters 2021, a że życie nie lubi próżni to już szykujemy dla graczy kolejną okazję do esportowej rywalizacji - Polish Cup 2022 - zapowiedział Tomek Korycki współwłaściciel agencji Event Partners odpowiedzialnej za realizację oficjalnych turniejów Rainbow Six.

Na najlepsze 8 drużyn czeka 14 kolejek, w ramach których będą rywalizować w formacie ligowym, a które zakończą się 3-dniowym finałem online. Całość rozgrywek począwszy od fazy ligowej będzie transmitowana na oficjalnym kanale Twitch.

Szczegółowe informacje dotyczące Rainbow Six Polish Cup oraz Regulamin rozgrywek będą dostępne na stronie r6polishcup.pl.

