Sporo nowości w Football Manager 2022. Gracze zacierają ręce. Kiedy premiera?

Seria Football Manager pozwala graczom przejąć kontrolę nad klubem i podejmować decyzje w zakresie treningów, składów, wynagrodzeń czy transferów. FM wyróżnia się na tle innych symulatorów drobiazgową dbałością o szczegóły i możliwością zadbania o wszystkie szczegóły. Jakie nowości pojawią się w tegorocznej wersji?

Co nowego w FM 2022?

Football Manager 2022 ukaże się na całym świecie w dniu 9 listopada 2022 roku. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich wersji gracze mogą się spodziewać wielu nowości. Wśród nich można wymienić:

Data Hub – ulepszone narzędzia do analizy danych i wyników dla menedżerów, aby zapewnić, że są w stanie "wyciągnąć" jak najwięcej ze swoich graczy. Są to te same metody raportowania, których używają prawdziwe kluby,

Match Engine – gracze otrzymają szereg nowych animacji z graczami prezentującymi szerszy zakres ruchu, a także ulepszoną sztuczną inteligencją,

nowe role graczy – gracze będą mogli wystawiać bocznych środkowych obrońców w trójce obrońców,

narady i ustalenia ze sztabem — spotkania z pracownikami będą teraz oferować większe wsparcie i organizację,

zmiany dot. Deadline Day – zmienione wartości graczy i ulepszony scouting sprawią, że Deadline Day będzie bardziej dramatyczny niż kiedykolwiek.

Football Manager 2022 będzie dostępny na platformach PC (Steam, Epic Games i Microsoft Store), Xbox One i Xbox Series X|S. Dodatkowo nowa wersja FM-2 pojawi się także w wersji mobile na urządzenia z systemem Android i iOS.

Przedsprzedaż i wcześniejszy dostęp

Szczególne ulepszenia zaplanowano w przypadku wersji na konsolę Xbox. Sports Interactive zapowiedziało, że kontroler będzie oferował lepszą nawigację. Dodatkowo gracze będą mogli korzystać z ulepszonego silnika meczowego i dodatkowych funkcjonalności w zakresie Deadline Day. Jedną z bardziej godnych uwagi zapowiedzi ogłoszonych przez SEGA jest to, że Football Manager 2022 zostanie uruchomiony w Xbox Game Pass w dniu premiery.

Jednym z ciekawszych aspektów Football Managera w tym roku jest to, że gracze będą mieli szansę wejść do gry wcześniej, jeśli zamówią ją w przedsprzedaży u niektórych sprzedawców. Będzie to dostępne tylko na PC, ponieważ muszą zamówić ją w przedsprzedaży w sklepie Epic Games lub Steam, aby uzyskać dwutygodniowy wcześniejszy dostęp. Co najciekawsze postępy, które gracz poczyni w ciągu tych dwóch tygodni, zostaną przeniesione do oficjalnej wersji.