Bohater głośnej afery odpowiada graczom. "Musicie mieć trudności ze spojrzeniem w lustro"

We wtorek informowaliśmy o wypuszczonym przez obecnych i byłych graczy Heroic filmie. W nim zawodnicy przedstawiali swoją wersję wydarzeń z ubiegłego roku, kiedy to domniemanie wiedzieli o świadomym używaniu coach buga przez ich trenera, Nicolaia "HUNDENA" Petersena. Owe oskarżenia wyszły zresztą również od byłego szkoleniowca. Gracze bez skrupułów skomentowali jego zachowanie, a w filmie nieraz dochodziło do emocjonalnych momentów. Teraz trener odpowiedział na materiał.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

HUNDEN odpowiedział w telewizji

Petersen pojawił się na antenie telewizji TV2 Sporten, na której łamach skomentował 35-minutowy materiał wypuszczony we wtorek. Jak się można spodziewać, ten jego zdaniem mija się z prawdą.

Gracze ze łzami w oczach przerywają milczenie. "Wierzyliśmy, że tego nie zrobi"

- Bardzo dobrze wiedzą, że każdy z nich brał udział albo wiedział o nadużywaniu buga. Wiedzą także, że ukryli prawdę i skłamali. Zarówno gracze jak i kierownictwo organizacji muszą mieć trudności ze spojrzeniem w lustro - skomentował ostro HUNDEN.

Zawodnicy całe życie spędzą w świetle niepewności według Petersena

Według Petersena zawodnicy nieraz zaprzeczają w filmie sobie oraz Esports Integrity Comission, czyli komisji odpowiedzialnej za śledztwo. Podaje on przykład tego, jak raz mówią, że słyszeli o sytuacji na TeamSpeaku, tylko po to, aby później powiedzieć, że nie jednak nic nie wiedzieli.

Skandal na Twitchu. Wyciekła lista nietykalnych streamerów

- Gracze będą musieli żyć z niepewnością, że kiedyś jeden z nich ujawni prawdę światu. Z mojej jednak strony, co miało zostać powiedziane, zostało powiedziane. Żałuję, że byłem naiwny i że zaufałem ludziom, których próbowałem ochronić - podsumowuje HUNDEN.

Polska gra zakazana w Niemczech. Odbije się to na sprzedaży w całej Europie