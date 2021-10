Poznaliśmy pierwszego gracza z nową kartą w FIFA 22. Zaskakujący wybór

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

We wtorek informowaliśmy o pojawieniu się nowego typu kart w FIFA 22. Wówczas nie znaliśmy za wiele szczegółów poza faktem, że będą one nazywane "Record Breaker". Snuliśmy domysły, że będą one dawane piłkarzom, którzy pobili jakiś rekord w piłce klubowej czy też reprezentacyjnej. Nasze oczekiwania były poprawne, wszak EA Sports zdradziło od tamtego czasu parę szczegółów. Poznaliśmy też pierwszego zawodnika, który otrzyma taką kartę.

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Record Breakery wyjaśnione

Record Breakery będą otrzymywali gracze, którzy pobili rekord w swoim klubie czy też w swojej karierze. Do takich niewątpliwie zalicza się chociażby Robert Lewandowski, który posiada na swoim koncie najwięcej strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Niestety, piłkarz Bayernu Monachium będzie musiał odrobinę poczekać na otrzymanie Record Breakera. Zawodnik, który jako pierwszy go otrzymał, jest dosyć nietypowym wyborem.

Napastnik Athletic Bilbao pierwszym graczem z nową kartą

A jest nim konkretniej mówiąc Iñaki Williams. Napastnik Athletic Bilbao od lat broni barw baskijskiego klubu i to z nim bezpośrednio jest związany powód, dla którego otrzymał Record Breakera. Hiszpan rozegrał bowiem rekordowe 203 spotkania z rzędu w klubie.

Jak odblokować za to Record Breakera Iñakiego Williamsa? Nie należy to do najprostszych zadań. W tym celu przede wszystkim będziemy potrzebowali złotej podstawowej jedenastki, ze zgraniem na wyniku 30. Poza tym do wykonania będzie dodatkowych sześć zadań z kategorii "Squad Building Challenges". Czas na ich wykonanie skończy się 26 października. Wtedy też powinniśmy poznać kolejnego piłkarza, który otrzyma Record Breakera.

