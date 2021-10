Ogromny sukces drużyny Polaków. Zakwalifikowali się na prestiżowy turniej

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

REKLAMA

Poznaliśmy ostatnich uczestników jednego z głównych turniejów zwieńczających 2021 rok w CS:GO. Mowa tutaj o zaplanowanym na grudzień Intel Extreme Masters Winter. Wydarzenie odbędzie się na LAN-ie w Europie, a ostatnią zakwalifikowaną drużyną jest ENCE, którego barwy reprezentują Olek "Hades" Miskiewicz oraz Paweł "dycha" Dycha.

Zobacz wideo Uczymy mistrzynię świata, o co chodzi w tym Counter-Strike'u!

Złe dobrego początki

ENCE na początku swojej drogi poniosło porażkę z ręki FunPlus Phoenix. Następne mecze to jednak passa sukcesów. Zawodnicy fińskiej organizacji pewnie pokonali Complexity oraz K23. Na sam koniec o ostatnie miejsce na IEM Winter zmierzyli się ponownie z FunPlus Phoenix. Tym razem jednak okazali się górą, wygrywając 2:0 po zaciętych bojach na Vertigo i Duście2.

Gracze ze łzami w oczach przerywają milczenie. "Wierzyliśmy, że tego nie zrobi"

To nie jedyny prestiżowy turniej, na którym do końca roku wystąpią hades i spółka. Formacja Polaków już w kolejnym tygodniu rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata w CS:GO. Mowa tutaj rzecz jasna o PGL Stockholm Major. Pierwszym oponentem ekipy Polaków będzie brazylijskie GODSENT.

Na wydarzeniu pojawią się najlepsi

Samo IEM Winter rozpocznie się 2 grudnia i potrwa do 12 dnia tego miesiąca. Poza ENCE na turniej zakwalifikowały się MOUZ i Fnatic. Będzie o co grać, bowiem w puli nagród znalazło się 250 tysiecy dolarów. Na wydarzeniu pojawi się prawdziwa światowa czołówka, wszak zespół naszych rodaków będzie miał okazję zmierzyć się z takimi drużynami jak Ninjas in Pyjamas, Team Vitality oraz Gambit.

Rozpad legendarnej polskiej drużyny. Wszystko zaczęło się od mercedesa