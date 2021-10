Tak wygląda skład Newcastle w FIFA 22. Szału nie ma, ale będzie lepiej?

"Więcej treści esportowych i gamingowych znajdziesz też na Gazeta.pl"

Newcastle United w końcu doczekało się zmiany właściciela. Nowy – PIF z Arabii Saudyjskiej – ma wtłoczyć do klubu ogromną ilość gotówki i uczynić Sroki realnego konkurenta w walce o mistrzostwo Anglii. Zmieni to również obraz Newcastle w FIFA 22.

Obecny skład? Niezbyt ciekawy

Kadra Newcastle United nie należy do grona najlepszych w Premier League. Świadczy o tym nie tylko ligowa tabela, ale także obraz drużyny w grze FIFA 22. Gdy spojrzymy na oceny zawodników, to znajdziemy zaledwie jednego, który przekracza barierę 80 punktów. Jest to Martin Dubravka – bramkarz – co również po części świadczy o zespole, którego najlepszym zawodnikiem jest bramkarz.

Patrząc dalej jest Allan Saint-Maximin i Callum Wilson. Ofensywnie usposobieni zawodnicy są ocenieni na 79. Chociaż ich ocena ogólna jest zbyt wysoka, to jednak szczegółowe statystyki wskazują, że są całkiem niezłą opcją do wyboru, by czerpać radość z gry. Innym, grywalnym zawodnikiem jest Miguel Almiron oceniony na 77. Wymieniona trójka to również jedyni gracze, którzy posiadają złotą, rzadką kartę.

Co z innymi? Przeglądając kadrę ciężko wyróżnić kogokolwiek. Najbliżej byliby napastnicy – Joelinton i Dwight Gayle, ich ocena to 74 i 73. Pomocnicy, którzy posiadają złotą kartę – jak Jonjo Shelvey, Joe Willock czy Isaac Hayden zaliczają się raczej do przeciętnych, a nawet słabych kart. To samo możemy powiedzieć o wszystkich obrońcach Newcastle – żaden z nich nie posiada ani jednej cechy, która mogłaby go wyróżnić.

Zmiana na lepsze

Być może wkrótce Newcastle United w FIFA 22 będzie jednym z najczęściej wybieranych składów. W następnej edycji na pewno warto będzie spróbować zagrać Srokami w trybie kariery – klub zapewne będzie miał ogromny budżet.

Ponadto kadra klubu z St. James’ Park może ulec zmianie już w styczniu – podczas zimowego okienka transferowego. Sporo mówi się o potencjalnych transferach Newcastle, a na liście życzeń znajdują się naprawdę wielkie nazwiska, takie jak Timo Werner, Marcelo Brozović czy Anthony Martial. Z tego powodu warto zagrać Srokami w lutym 2022, po aktualizacji składów.

