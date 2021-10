Wyciekły nowe karty w FIFA 22. Kolejna drużyna wkrótce pojawi się w grze

Road to the Knockouts to karty przyznawane piłkarzom grającym w rzeczywistości w europejskich pucharach. W obecnej edycji FIFY dostępne są trzy wersje – dla zawodników z Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Nowa drużyna RTTK

Lista zawodników, która wyciekła do Internetu nie prezentuje się już tak okazale, jak pierwsza grupa, która pojawiła się w zeszłym tygodniu. W obecnym zestawieniu największą uwagę przykuwa Alejandro Gomez – napastnik Sevilli może być oceniony nawet na 88. Na tyle samo zasłuży jego były kolega z drużyny Josip Ilicić.

Wśród zawodników z Ligi Mistrzów wyróżnieni mają być jeszcze John Stones, Thorgan Hazard, Renan Lodi, Pizzi i Fred. Najniżej oceniono kartę trzech ostatnich – 85. Szczegółowe statystyki sprawiają jednak, że zawodnicy w nowej wersji powinni sprawować się znakomicie.

FIFA 22 zdominowała konkurencję w Polsce. Zaskoczyła również inna gra

Po dwie karty dostały inne rozgrywki – Liga Europy i Liga Konferencji. W przypadku tych pierwszych mowa o Wissamie Ben Yedderze i Emersonie wypożyczonym z Chelsea do Olimpique Lyon. W Lidze Konferencji zaś wyróżniono Henrika Mkhitaryana i Jespera Karlssona z AZ Alkmaar.

Jak zachowują się karty RTTK?

Edycja Road to the Knockouts FIFA 22 jest wyjątkowa, bowiem są to karty dynamiczne. Oznacza to, że oceny i poszczególne statystyki zawodnika mogą rosnąć, jeśli jego drużyna zajdzie dalej w europejskich pucharach. Z tego powodu warto stawiać na piłkarzy, których kluby mają największe szanse na zwycięstwo w rozgrywkach – wówczas możemy liczyć na maksymalny bonus w postaci nawet kilku dodatnich punktów. Karty pojawią się w grze 22 października o godzinie 19:00.

Nowe karty w FIFA 22. Lewandowski musi ją dostać