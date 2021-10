Kto trafi do drużyny tygodnia FIFA 22? Szczęsny na liście

Drużyna tygodnia to karty specjalne piłkarzy, którzy wyróżnili się na prawdziwych boiskach w minionej kolejce ligowej lub przerwie reprezentacyjnej. Za nami intensywny weekend, EA Sports będzie miało więc szeroki wybór.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Mbappe – może tym razem?

Francuz w ostatnich dniach robi co może, by dostać in-forma. Podczas przerwy reprezentacyjnej wygrał z Francją Ligę Narodów, strzelając dwa gole i zaliczając dwie asysty w fazie pucharowej. Dodatkowo Mbappe zdobył gola na wagę zwycięstwa w całym turnieju. Niemniej jednak EA Sports nie zdecydowała się go wyróżnić. Być może teraz 22-latek otrzyma czarną kartę w nagrodę za mecz z Angers. Miał być to z pozoru łatwy mecz, PSG jednak męczyło się do ostatnich chwil i wróciło z wyniku 0:1, wygrywając ostatecznie 2:1. Gola i asystę zaliczył oczywiście Mbappe.

Innym graczem z ataku, który może zasłużyć na wyróżnienie jest Serge Gnabry. Niemiec odegrał dużą rolę w zwycięstwie 5:1 nad Bayerem Leverkusen. Zawodnik Bayernu zdobył dwa gole i być może otrzyma dzięki temu lepszą kartę.

Ponad 30 lat i koniec! FIFA zakończy wieloletnią współpracę z EA Sports

Szczęsny wśród wybrańców

Ciekawy wybór dotyczy bramkarza, bowiem dwóch zawodników wyróżniło się podczas ostatniego weekendu. Pierwszym z nich jest Wojciech Szczęsny – Polak obronił rzut karny i zachował czyste konto w starciu Juventus – AS Roma. Jego konkurentem będzie Edouard Mendy. Senegalczyk w ostatnim spotkaniu Chelsea zaliczył kilka znakomitych parad, chroniąc swoją drużynę przed stratą punktów.

Innym typem z Premier League jest Roberto Firmino. Brazylijczyk zdobył w minioną sobotę hat-tricka i zanotował asystę w starciu z Watfordem. Wydaje się „pewniakiem" do grona wyróżnionych. Ostatecznie jednak ciężko przewidzieć, na co tym razem zwróci uwagę EA Sports. Trzeba mieć na uwadze, że producent musi stworzyć w miarę zrównoważoną jedenastkę, wprowadzenie zbyt wielu kart do FIFA 22 z wysokim overallem zdarza się niezwykle rzadko.

Rozpad legendarnej polskiej drużyny. Wszystko zaczęło się od mercedesa