Uwielbiasz motoryzację? Wiesz czym jest simracing? Wyraź swoje zdanie

"To nie tylko dyscyplina esportu, ale również promocja motorsportu"

- Digital Motorsport to jedna z najprężniej rozwijających się dyscyplin w esporcie. Czynnikiem decydującym o tak dynamicznym rozwoju, jest zaangażowanie w promocje digital motorsportu kierowców wyścigowych i rajdowych, którzy stają się ambasadorami rywalizacji w wirtualnym świecie. Najlepszymi przykładami są chociażby Lando Norris, Max Verstappen, George Russell, który często w przerwie między sezonami Formuły 1 można spotkać na wirtualnych torach i nie tylko tych dedykowanych królowej motorsportu. Kolejnym elementem rozwoju wirtualnego motorsportu, jest zaangażowanie organizatorów znanych cykli wyścigowych czy rajdowych. Swoje odpowiedniki w esporcie mają już nie tylko Formuł1 czy Formuła E, ale także NASCAR, LE MANS, WRC to też nam pokazuje, że Digital Motorsport jest nie tylko dyscypliną esportu, ale przede wszystkim doskonałym narzędziem do promocji motorsportu – Michał Mango Head of Strategy ESE.

- Gaming i esport w ostatnich latach stały się bardzo ważnym elementem społecznego, kulturowego i ekonomicznego ekosystemu. W konsumenckich budżetach czasu wolnego zaczął poważnie konkurować z innymi dziedzinami i rynkami. Wspólnie z ESE i Sport.pl postanowiliśmy się przyjrzeć postawom i zachowaniom Polaków w grach motoryzacyjnych. Mamy nadzieję, że zebrane dane dostarczą ciekawych insightów i rzucą trochę światła na ten rynek – mówi dr Michał Jan Lutostański, Strategy Business Director w Kantar Polska.

O firmie Kantar:

Kantar to wiodąca na świecie firma doradcza i konsultingowa działająca w oparciu o analizę danych i informacji. Oferuje całościową, unikatową i wszechstronną wiedzę o tym, jak ludzie myślą, co czują i jak działają – globalnie i lokalnie – na ponad 90 rynkach. Łącząc pogłębioną wiedzę i doświadczenie swoich pracowników, zgromadzone zasoby danych i wypracowane przez lata normy, a także innowacyjne analizy i technologie analityczne, pomaga swoim klientom rozumieć ludzi i stymulować zrównoważony wzrost. Kantar w Polsce, to ponad 30 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych i doradztwie marketingowym.

