70 mln i gratulacje od Władimira Putina. Tego nikt się nie spodziewał. Historyczny wynik

Władimir Putin złożył gratulacje zawodnikom Team Spirit, którzy w zeszłą niedzielę wygrali The International 10. Rosyjscy gracze zostali mistrzami świata w Dota 2, wzbogacając się o 18 milionów dolarów (ok. 70 mln złotych), co nie umknęło uwadze prezydenta Rosji.

3 Sergei Ilnitsky / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl