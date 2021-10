Innowatorski pomysł w Poznaniu. Może powstać pierwsze w Polsce centrum esportu

„Play, tej" – bo tak się nazywa – to jeden z projektów zawartych w głosowaniu na Poznański Budżet Obywatelski. Jest to centrum esportu, w którym mieszkańcy mogliby uczestniczyć w zajęciach rozwijających esportowe umiejętności. Mieszkańcy miasta koziołków mogą wybrać ten spośród listy wszystkich projektów PBO.

REKLAMA

Zobacz wideo NBA 2k22 utrzymuje pozycję niedoścignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Pierwsze centrum w Polsce

Pełna nazwa centrum to – Poznańska Esportowa/Gamingowa Akademia Mistrzów i Ekspertów, w skrócie PE//GAME. Według twórców miałoby to być miejsce, w którym specjaliści z różnych branż przygotują reprezentacje Poznania w najważniejszych grach elektronicznych, w których obecnie prowadzone są rozgrywki esportowe. Ponadto jednym z ważniejszych celów poznańskiego centrum esportu będzie edukacja w zakresie rozgrywek elektronicznych i zmiana nastawienia do esportowców.

O projekcie więcej opowiedział pomysłodawca – Michał Czajka. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie w komfortowych warunkach, przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu będą mogli trenować, szkolić się i przygotowywać do zawodów wszyscy, którzy mają szansę osiągnąć mistrzostwo w wybranej grze esportowej – tłumaczy Czajka.

FIFA planuje własną grę piłkarską? Federacja odpowiada EA Sports

W ramach PE//GAME mieszkańcy Poznania mogliby liczyć nie tylko na udostępniony sprzęt i miejsce do treningów, ale także profesjonalną opiekę. esport, to sport, jak każdy inny: by osiągnąć sukces trzeba układać plany treningowe i je realizować, być konsekwentnym i odpowiedzialnym, szkolić się, ale także skutecznie wypoczywać, regenerować się i korzystać z rad specjalistów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem rozgrywek - np. psychologów, dietetyków czy fizjoterapeutów. My to wszystko chcemy zapewnić graczom z Poznania – zapewnia pomysłodawca projektu.

Główne założenia PE//GAME

Centrum esportu spełniałoby sporo zadań. W przygotowanym miejscu można byłoby organizować między innymi różne warsztaty i konferencje, a nawet rozgrywki esportowe, nie tylko krajowe, ale również międzynarodowe. O jakich założeniach jeszcze jest mowa? Są to:

treningi zawodników esportowych (ze wsparciem specjalistycznym)

organizacja rozgrywek wewnętrznych i udział w turniejach krajowych/międzynarodowych

organizacja stref kibica podczas ważnych zawodów esportowych

szkolenia dla esportowców (np. ze strategii, taktyki, specyfiki poszczególnych gier, regeneracji, zagadnień psychologicznych, diety itp)

organizacja spotkań pasjonatów konkretnych gier komputerowych i mobilnych

organizacja spotkań i warsztatów z profesjonalnymi graczami

organizacja spotkań i warsztatów ze specjalistami związanymi z esportem

szkolenia w zakresie organizacji esportu (transmisje, komentarze, organizacja, obsługa)

organizacja konferencji związanych z esportem i tematami powiązanymi

promocja poznańskiego esportu poza granicami Miasta Poznań

Podopieczni Polaka przegrali kluczowe starcie. Takiej decyzji rywala nie mogli się spodziewać [WIDEO]

Mieszkańcy mają głos

Projekt stanowi jeden z zawartych w głosowaniu na Poznański Budżet Obywatelski. Jest to inicjatywa miasta, dzięki której mieszkańcy mogą bezpośrednio wybrać projekty, które mają być zrealizowane w przyszłości. Na liście znajduje się kilkadziesiąt planów, centrum esportu byłoby jednym z najdroższych – jego koszt oszacowano na 1,9 miliona złotych. Milion przeznaczono by na adaptację pomieszczeń i sprzętu, 650 tysięcy złotych na utrzymanie roczne i wynagrodzenia, a 250 tysięcy na organizację wydarzeń i wsparcie drużyn.

Projekt Play, tej wspierają Międzynarodowe Targi Poznańskie, a także Good Game League. Głosy można oddawać na stronie internetowej Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować może każdy mieszkaniec Poznania, nie trzeba być jednak zameldowanym na terenie miasta. Nie ma również ograniczeń wiekowych.

Skład Anonymo zadebiutował w hitowym starciu. Znakomita forma nowych nabytów