Worlds 2021. Drużyna Polaków otrzymała groźby śmierci. Skandaliczne zachowanie kibiców

Wczoraj zakończyła się rywalizacja w grupie A Worlds 2021 w League of Legends. Niestety do play-offów turnieju nie awansowało Rogue, dla którego grają Kacper "Inspired" Słoma i Adrian "Trymbi" Trybus. Drużyna Polaków otrzymała za to groźby śmierci do kibiców.

