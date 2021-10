FIFA 22. Nowe karty już dostępne. Absolutne unikaty

Nowe karty obejmują piłkarzy grających w europejskich rozgrywkach – w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, a nawet Lidze Konferencji. Będą one dynamiczne – oznacza to, że ich statystyki będą reagowały na bieżące osiągnięcia piłkarza na prawdziwych boiskach.

Nowa-stara edycja kart

Road to the Knockout to seria kart znana z poprzedniej wersji FIFY. W tym roku EA Sports wyróżnia jednak jeszcze piłkarzy grających w nowo powstałej Lidze Konferencji. Dzięki temu gracze mają większy wybór zawodników.

Do gry trafiła wczoraj pierwsza grupa wyróżnionych kart. Znaleźli się w niej:

Marquinhos - 89

Leroy Sane - 88

Arturo Vidal - 85

Rodrygo - 84

Nordi Mukiele - 84

Sandro Tonali - 84

Ryan Gravenberch - 82

Alexander Isak - 86

Issa Diop - 83

Heung-Min Son - 90

Hamari Traore – 84

Na razie w paczkach znajduje się tylko trzech piłkarzy – to Arturo Vidal, Rodrygo i Marquinhos. Kolejni będą stopniowo dodawani do gry.

Na czym polegają karty RTTK?

Wszyscy wyróżnieni piłkarze otrzymali nie tylko specjalną kartę, ale także wyższe oceny od swoich wersji podstawowych. Ponadto będzie ona „dynamiczna". Oznacza to, że piłkarze będą mogli posiadać jeszcze lepsze statystyki, jeśli awansują do dalszych faz europejskich pucharów. „Boost" jest również możliwy, jeśli piłarze wygrają 3 z 4 następnych meczów fazy grupowej. Warto więc wybierać zawodników z drużyn, które mają największe szanse na sukces w pucharach.

