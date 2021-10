ESL Mistrzostwa Polski. Wisła goni czołówkę, beniaminek nadal zaskakuje. Te zagrania trzeba zobaczyć [WIDEO]

7. kolejka ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021 już za nami. Podczas tej serii spotkań Wisła All in! Games Kraków nadrobiła zaległości do przeciwników i zajmuje już 4. lokatę. Na pierwszych dwóch miejscach znajdują się zaś dwaj beniaminkowie.

