Nowe karty w FIFA 22. Piłkarze Legii mają szanse na wyróżnienie?

EA Sports przez cały sezon bombarduje graczy kolejnymi kartami specjalnymi. Tym razem będzie to seria znana z poprzedniej edycji, czyli Road to the Knockouts. Karty będą dotyczyć piłkarzy, którzy występują w fazach grupowych europejskich rozgrywek.

Nowe karty w FIFIE

Premiera kart nastąpi w piątek o godzinie 19:00. Są posegregowane na trzy rodzaje: karty z Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Przypominają one serię z poprzedniej edycji FIFY. Będą one reagować na wydarzenia ze świata realnego. Oznacza to, że będą otrzymywały aktualizacje ocen według poniższego schematu:

awans do fazy pucharowej od +1 do +3 oceny

awans do 1/8 finału od +1 do +3 oceny

awans do ćwierćfinału od +1 do +2e oceny

awans do półfinału od +1 oceny

awans do finału +1 oceny

Karty będą do trafienia w paczkach od godziny 19:00. Do sieci wyciekł ich wygląd. Trzeba przyznać, że karty prezentują się nieźle:

Kto otrzyma wyróżnienie?

Na razie na podstawie szczątków informacji można domyślać się, że karty otrzymają Jamie Vardy, Leon Goreztka i Rick Karsdorp. Skąd to wiemy? EA opublikowało zagadkę, w której odsłoniło niektóre statystyki oraz rodzaj rozgrywek, w których występuje piłkarz. Na tej podstawie można się domyślić, kto otrzyma wyróżnienie.

Kart będzie jednak znacznie więcej. Być może jedna wpadnie w ręce piłkarza Legii Warszawa. Polska drużyna w końcu jest liderem grupy w Lidze Europy. Zadaniem EA Sports jest mniej więcej przewidzenie, która drużyna może awansować do play-offów, by karty otrzymywały upgrade’y w przyszłości. Z tego powodu pominięcie Legii na podstawie dotychczasowych wyników mogłoby wydawać się zaskakujące.

