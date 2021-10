Anonymo sięga po największe działa. Rallen i snatchie dołączają do drużyny

Publikujnonymo Esports od czerwca borykało się z problemami kadrowymi. Chwilowe załatanie dziur nie pomogło, organizacja jednak skorzystała z dostępnych wolnych zawodników na rynku i pozyskała dwóch byłych graczy x-kom AGO.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Anonymo ponownie z zespołem pełnym gwiazd

Kilka tygodni temu mogło się wydawać, że Anonymo Esports zmieniło kurs w budowaniu składu. Początkowy projekt zakładał stworzenie „dream teamu" z trzech doświadczonych gwiazd i dwóch wielkich talentów polskiej sceny. Ostatecznie wyniki zespołu nie były jednak zadowalające, a z różnych powodów z klubem rozstali się Kamil „KEi" Pietkun i Wiktor „mynio" Kruk.

W minione lato Anonymo testowało różnych zawodników i zdecydowało się postawić na Piotra „blacktear5" Kasińskiego i Patryka „demho" Tomaszewskiego. Obaj były mniej znanymi postaciami, które otrzymały szanse na wybicie się. Pierwszy z nich jednak nie przetrwał okresu próbnego. Drugi również na razie nie będzie rozwijał się pod banderą Anonymo, ale nie oznacza to, że odchodzi z organizacji.

Znakomity popis umiejętności. Tak grają gracze Anonymo

Ostatecznie marka, której właścicielem jest Mateusz „Sówek" Kowalczyk zdecydowała się na wzięcie pod swoje skrzydła Karola „rallen" Rodowicza i Michała „snatchie" Rudzkiego. Obaj gracze bieżący rok spędzili w x-kom AGO, teraz będą grać dla Anonymo. Dla rallena jest to ponowna współpraca z Pawłem „Innocent" Mockiem – obaj panowie w przeszłości grali m.in. w Gamers2.

Kolejna próba podbicia Europy

Wcześniejszy projekt Anonymo nie wypalił, próba odkrycia nowych talentów w postaci Demho i blacktear5 również. W przypadku pierwszego współpraca się jednak nie kończy, chociaż on sam odejdzie z podstawowego składu, by udać się na wypożyczenie. Organizacja wciąż widzi w nim potencjał i nie chce na razie wypuścić go z rąk.

Hitowa inicjatywa Pique. Zorganizował mistrzostwa świata. I to jak [WIDEO]

Anonymo spróbuje po raz kolejny podbić europejską scenę, ponownie kompletując skład gwiazd. Być może obecne rozwiązanie najlepiej się sprawdzi, bowiem drużyna będzie miała w końcu etatowego snajpera – snatchiego. Doświadczenie i wciąż duże umiejętności rallena również mogą wprowadzić zespół na wyższy poziom. Debiut nowego składu nastąpi (do uzupełnienia)

Obecnie skład Anonymo w CS:GO wygląda następująco:

Janusz „Snax" Pogorzelski

Paweł „Innocent" Mocek

Kacper „Kylar" Walukiewicz

Michał „snatchie" Rudzki

Karol „rallen" Rodowicz

Adrian "imd" Pieper - trener

Kolejny talent w CS:GO? Zawodnik wykręcił aż 80 eliminacji!