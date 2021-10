Chińskie władze zniszczą karierę wielkiego talentu? Zmuszony do bolesnej decyzji

Chiny ogłosiły zdecydowaną walkę z uzależnieniami od gier. W kraju wprowadzono limity, według których osoby poniżej 18 roku życia mogą grać zaledwie 3 godziny tygodniowo. Taki przepis może pogrzebać wiele karier, w tym Lizhi „Starry" Ye.

Krótka sława

16-latek wypłynął na szerokie wody 13 października, podczas spotkania G2 vs Lynn Vision w ramach BLAST Premier Fall Showdown 2021. Co prawda Chińczycy przegrali, ale sam Starry wygrał sytuację 1vs5, kompletując ACE’a i ostatniego fraga zdobywając nożem. Był to pokaz umiejętności, którego nikt się nie spodziewał po mało znanej, chińskiej ekipie.

Ye był najlepszym graczem swojej drużyny, która ostatecznie po porażce z G2 odpadła z turnieju. Pozostawiła jednak po sobie dobre wrażenie. Niestety wygląda na to, że był to ostatni raz, gdy mogliśmy śledzić poczynania Starry’ego na światowej scenie.

Przedwczesne zakończenie kariery

Starry ma zaledwie 16 lat, oznacza to, że obowiązują go limity nałożone przez Chiny. Dotyczą one czasu spędzonego w grach komputerowych przez niepełnoletnich. Po 30 sierpnia osoby poniżej 18 roku życia mogą grać zaledwie przez 3 godziny tygodniowo, w godzinach 20:00 – 21:00 w piątek, sobotę i niedzielę. Poza wyznaczoną porą zabawa przed komputerem czy konsolą jest niedozwolona dla nieletnich.

Zawodnik zdążył się już pożegnać z fanami, ogłaszając zawieszenie kariery w CS:GO. Swoją sytuację opisał na portalu Bilibili. – Nigdy nie otrzymałem tylu pochwał, co dzisiaj. Jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy jedną mapę z G2, a ja mogłem pokazać, co potrafię. Niestety dzisiejszy mecz był chyba moim ostatnim przez dwa następne lata, wszystko przez ograniczenia w Chinach. Niestety nic nie mogę na to poradzić – napisał Starry.

Na światowej scenie od razu pojawiły się głosy, które bronią utalentowanego Chińczyka. Jednym z zawodników, który wypowiedział się na ten temat był Stewie „Stewie2k" Yip, zawodnik Liquid, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. – To absurd, że Chiny wprowadzają limit czasu gry, zwłaszcza że są one bardzo restrykcyjne. To ograniczanie osób aspirujących do bycia profesjonalnym graczem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jak to głupie prawo będzie egzekwowane i omijane – napisał na Twitterze Yip.

