Acer prezentuje kolejne nowości. Projektor 4K i dedykowane monitory dla graczy

W ofercie pojawiły się także dwa nowe monitory — jeden z wyświetlaczem WQHD IPS, zaprojektowany z myślą o użytkownikach domowych, drugi z wyświetlaczem WQHD 300 Hz, będący propozycją dla graczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Projektor laserowy Acer L811 – zapewnia kinowe wrażenia

Acer L811 to projektor ultrakrótkoogniskowy, który oferuje użytkownikowi obraz w jakości 4K, kompatybilność ze standardem HDR10 oraz jasność na poziomie 3000 lumenów, co przekłada się na wrażenia jak w kinie — ale w domowym zaciszu. To kompaktowe urządzenie jest w stanie wyświetlić obraz o przekątnej 120 cali z odległości zaledwie 0,312 metra. Za rewelacyjną jakość obrazu odpowiada współczynnik kontrastu na poziomie 2000000:1, który przekłada się na wyjątkową głębię czerni, natomiast technologia Acer LumiSense analizuje zawartość obrazu klatka po klatce i na bieżąco dostosowuje poziom jasności, by zapewnić odbiorcy jak najlepsze wrażenia wizualne. Obraz może być również wyświetlany w trybie 3D w jakości 144 Hz 24P dzięki standardowi 3D Blu-ray.

Projektor Acer L811. fot. materiały prasowe

Projektor oferuje użytkownikowi fabrycznie zainstalowany sklep z aplikacjami, który daje dostęp do szeregu serwisów streamingowych, platform społecznościowych i innych usług — a wszystko to w trybie bezprzewodowym. Użytkownik ma również możliwość wyświetlania obrazu ze swojego urządzenia mobilnego korzystając z funkcji Miracast (dla urządzeń z systemem Android/Windows) lub EShare (dla urządzeń z systemem iOS/Android). Niski poziom opóźnienia wejścia sygnału, możliwość pracy w trybie 240 Hz w standardzie 1080p i dwa wbudowane głośniki o mocy 10W każdy (przy wsparciu technologii Acer TrueHarmony™) to recepta na niesamowite wrażenia zarówno wizualne, jak i dźwiękowe. Z kolei technologia EcoProjection redukuje pobór mocy w trybie standby nawet o 66%, wydłużając w ten sposób żywotność lasera nawet o 30000 godzin. Projektor jest w stanie wyświetlać obraz w najwyższej jakości nieprzerwanie 24 godziny na dobę, co czyni go rozwiązaniem, na którym można zawsze polegać.

L811 to urządzenie cechujące się także wysoką wytrzymałością i trwałością, co dodatkowo potwierdza certyfikat IP6X, który przyznawany jest urządzeniom określanym jako „pyłoszczelne". Niestraszna mu zatem praca w terenie czy w pomieszczeniach zapylonych lub zakurzonych. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z korekcji trapezowej obrazu, jak i regulacji każdego z rogów wyświetlanego obrazu, aby dostosować wyświetlany obraz do powierzchni, którą dysponuje.

Seria Nitro XV2 - monitory IPS zaprojektowane dla graczy

Nitro XV272U KF to 27" monitor WQHD, który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 300 Hz, co stanowi gwarancję wyjątkowej płynności wyświetlanego obrazu. Technologia AMD FreeSync™ Premium sprawia, że wrażenia wizualne są jeszcze lepsze, synchronizując częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę karty graficznej — i eliminując w ten sposób efekt zacinającego się obrazu.

Świetna jakość obrazu to także zasługa krótkiego czasu reakcji na poziomie 0,5 ms (GTG), dzięki któremu szybko poruszające się obiekty nie ulegają ‘rozmyciu’. Z kolei technologia Acer Black Boost wzmacnia głębię czerni, co pozwala graczowi zauważyć więcej szczegółów otoczenia — jak np. wrogów czających się w mroku.

Monitor Nitro XV272U fot. materiały prasowe

Monitor jest zgodny ze standardem VESA DisplayHDR™ 600 i zapewnia wykorzystanie 90% przestrzeni kolorów DCI-P3 oraz odwzorowanie kolorów na poziomie Delta E<1, dzięki czemu każda rozgrywka staje się wyjątkowo realistyczna. Zastosowanie technologii Agile-Splendor IPS przekłada się na wysoki kontrast i niezwykłą głębię barw — nawet przy szerokim kącie patrzenia. Z kolei Acer Vision Care 3.0 to szereg funkcji i rozwiązań zaprojektowanych z myślą o ochronie wzroku i poprawie komfortu wizualnego podczas długotrwałego użytkowania monitora. Np. Acer LigthSense wykrywa poziom natężenia światła otoczenia i dostosowuje do niego jasność obrazu monitora, a Acer ColorSense dopasowuje temperaturę barw wyświetlanego obrazu do warunków zewnętrznych. Ponadto monitor posiada certyfikat TÜV/Eyesafe.

Znajdziemy tu również Acer Display Widget — narzędzie, które daje graczowi możliwość automatycznej regulacji wyświetlanych kolorów oraz dostęp do 11 zaprogramowanych ustawień podziału ekranu, dzięki którym można optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Monitor Acer CB273U - propozycja dla wymagających profesjonalistów

Acer CB273U to 27-calowy monitor WQHD, który radzi sobie świetnie z wyświetlaniem kolorów w standardzie 8-bitowym, co czyni go idealnym narzędziem do edycji zdjęć czy projektowania graficznego. Obsługa HDR10 sprawia, że barwy odwzorowywane są z dokładnością na poziomie Delta E<1; wyświetlana czerń staje się głębsza, bardziej nasycona, a biel — bardziej wyrazista. Użytkownicy, którzy zajmują się głównie kreacją graficzną, ale nie pogardzą też dobrą rozgrywką od czasu do czasu, z pewnością docenią obecność technologii AMD FreeSync, która czyni grafikę płynniejszą i bardziej spójną redukując opóźnienia i zapewniając przyspieszenie reakcji ekranu (Visual Response Boost) na poziomie 1 ms.

Monitor CB273U. fot. materiały prasowe

Monitory Acer z serii CB3 zapewniają kąt widzenia rzędu 178° i oferowane są ze stacją dokującą, dzięki czemu łatwiej jest zorganizować sobie i utrzymać miejsce pracy/rozrywki w odpowiednim porządku. W stacji dokującej znajduje się port USB typu C o mocy 90W, z którego zasilimy każdego notebooka, port Gigabit Ethernet RJ45 oraz zintegrowany przełącznik KVM, dzięki któremu użytkownik może w łatwy sposób przełączać się pomiędzy podpiętymi komputerami stacjonarnymi i przenośnymi bez konieczności przepinania monitorów, klawiatury, czy myszy.

Monitor posiada certyfikat TÜV/Eyesafe i korzysta z szeregu technologii stworzonych z myślą o ochronie wzroku i komforcie wizualnym użytkownika. Podstawka ErgoStand to jeszcze więcej opcji personalizacji ustawień — użytkownik zyskuje możliwość wszechstronnej regulacji pozycji monitora w zakresie nachylenia.

Dostępność i cena

W Polsce monitor Acer CB273U będzie dostępny w sklepach już w grudniu za 1699 zł. Nitro XV272U KF w sprzedaży pojawi się w pierwszym kwartale 2022 roku, monitor będzie kosztować 4499 zł. Natomiast projektor Acer L811 do sprzedaży trafi w grudniu tego roku i będzie kosztować 10999 zł.