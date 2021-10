Chińczycy walczą z nieletnimi graczami. Władza sięga po kolejne środki

Chiny od dłuższego czasu walczą z uzależnieniem od gier komputerowych wśród niepełnoletnich osób. Na razie nakładanie kolejnych limitów czasowych nie zdaje egzaminu, z tego powodu władza zachęca do współpracy szkoły i rodziców.

Chiny walczą z grami komputerowymi

Zazwyczaj nakładanie kolejnych limitów i ograniczeń skutkuje coraz bardziej kreatywnym obchodzeniem ich niż przestrzeganiem. Podobna sytuacja miała miejsce w Chinach po tym, jak tamtejsza władza wprowadziła konkretne godziny, w których dzieci mogą grać w gry komputerowe. Osoby poniżej 18 roku życia mogły tak spędzać czas jedynie w godzinach od 20:00 do 21:00 – w piątek, sobotę i niedzielę. Było to zmniejszenie limitów obowiązujących od 2019 roku, kiedy to gracze mogli grać łącznie 4,5 godziny tygodniowo.

Nowe zasady miały za zadanie zwalczyć uzależnienie od gier wśród chińskiej młodzieży. Gry komputerowe w Państwie Środka są bardzo popularne, zwłaszcza wśród osób niepełnoletnich, które łatwo popadają w uzależnienie. Chińskie władze we wrześniu wprowadziły także zakaz streamowania online przez osoby do 16 lat. To kolejny krok w stronę kontrolowania tego, co dzieci robią w Internecie.

Chińczycy omijają zakazy

Jak przeprowadza się kontrolę? Chiny zaczęły współpracować z producentami gier, które zaczęły wymagać rejestracji używając prawdziwego imienia, a także numeru identyfikacyjnego. Ponadto platformy gamingowe wprowadziły rozwiązania uniemożliwiające dzieciom rozgrywkę w wyznaczonych godzinach. Tencent – chiński gigant gamingowy – zapowiedział nawet wprowadzenie rozpoznania twarzy, by identyfikować, kto aktualnie gra.

Chińczycy jednak obchodzą te zabezpieczenia. Powstały internetowe platformy handlowe, na których sprzedawane lub wynajmowane są konta gier graczy pełnoletnich, których zakaz nie obowiązuje. Dzięki temu młodzi Chińczycy mogą grać w gry bez ograniczeń. Artykuł na ten temat pojawił się w "Dzienniku Ludowym" – oficjalnej gazecie Partii Komunistycznej. Artykuł wzywa do pomocy szkoły i rodziny, by te były odpowiedzialne za zdrowy rozwój małoletnich, a także do wypełnienia obowiązku społecznego. Jest to bezpośrednie nawołanie do kontroli dzieci, by te przestrzegały limitów wprowadzonych przez Partię.

