Polacy w gronie najlepszych. Interesujące statystyki Majorów w CS:GO

Major CS:GO to swoiste mistrzostwa świata w tym tytule esportowym. Pandemia koronawirusa zablokowała rozgrywki na ponad dwa lata, ostatecznie jednak uda się zorganizować turniej w Sztokholmie. Ciekawie zaś prezentują się statystyki wszechczasów turnieju.

Najlepsi z najlepszych

Portal GGPredict.io zbiera i analizuje dane ze wszystkich najważniejszych rozgrywek świata CS:GO. Tym razem przedstawił statystyki dotyczące Majorów z okazji zbliżającego się wydarzenia w Sztokholmie. Przedstawiono najskuteczniejszych strzelców, asystentów, a nawet strzelców według najpopularniejszych broni.

W gronie najlepszych znaleźli się gracze z Polski reprezentujący przed laty Virtus.pro. Chociaż Polacy nie należą już do rosyjskiej organizacji od końcówki 2019 roku, to właśnie z nią osiągali największe sukcesy w latach swojej świetności. Dzięki temu znaleźli się w czołówce w kilku rankingach.

Według danych GGPredict najskuteczniejszym zawodnikiem z bronią M4A4 lub M4A1-s (podstawowa broń antyterrorystów) w historii Majorów był Paweł „byali" Bieliński. Jego licznik zatrzymał się na 532 eliminacjach, dzięki czemu wyprzedza o 22 trafienia drugiego w tym zestawieniu Freddy’ego „KRIMZ" Johanssona. Szanse na utrzymanie tej pozycji są jednak niewielkie, bo byali nie zagra na PGL Major Stockholm, był również nieobecny na ostatnim tego typu wydarzeniu – StarLadder Berlin.

Lista najlepszych strzelców z broni M4 w historii Majorów CS:GO. fot. GGPredict

W statystyce strzelców z popularnej „M-ki" na 5. miejscu znalazł się Wiktor „TaZ" Wojtas z 460 trafieniami. Inny Polak – Jarosław „pashabiceps" Jarząbkowski należy z kolei do grona najskuteczniejszych snajperów. Zajmuje aktualnie 8. miejsce z 365 eliminacjami na koncie. Pasha jednak zakończył już karierę esportowca.

Dla Polaków znalazło się miejsce również w statystyce najlepszych asystentów. Mowa o Filipie „NEO" Kubskim, który posiada 410 asyst, a także Pawle „byali" Bielińskim i jego 395 asystami. Obaj panowie nie zagrają w Sztokholmie, więc swojego dorobku nie poprawią. Wyniki czterech Polaków są podyktowane tym, że wzięli udział 13-14 Majorach na 16 zorganizowanych.

Pozostała czołówka

Kto jest aktualnie najskuteczniejszym graczem występującym na Majorach? To Nicolai „device" Reedtz. Duńczyk posiada aż 2238 trafień, to prawie o sto więcej niż drugi w zestawieniu Olof „olofmeister" Kajbjer. Reedtz może śrubować swój rekord, bo zagra na nadchodzącym Majorze. Jego wynik nie powinien dziwić – snajper jest zaliczany do ścisłego grona najlepszych graczy w historii gry, ponadto wystąpił na wszystkich dotychczasowych Majorach, aż cztery z nich wygrał.

Nadchodzący turniej zapewne sporo pozmienia w rankingach. Co prawda wielu z wyróżnionych zawodników nie wystąpi w Sztokholmie, gdyż jest już albo na emeryturze, albo szczyt swojej kariery mają dawno za sobą. Mimo to na listach znajduje się wciąż kilku zawodników, którzy mogą śrubować swoje wyniki i przeskakiwać wyżej w tabeli.

