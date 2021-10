Zmiany w Izako Boars. TOAO i Enzo poza zespołem

Obecny skład CS:GO Izako Boars nie wytrzymał długo. Drużyna uformowana w lipcu 2021 roku rozpadła się zaledwie po kilku miesiącach. Drużynę opuścił TOAO i Enzo.

REKLAMA

Zobacz wideo

Krótkotrwały projekt

Polscy kibice nie mieli zbyt wiele okazji do oglądania poczynań odświeżonego składu Dzików. Zespół powstał w lipcu 2021 roku i zagrał w zaledwie kilku rozgrywkach. Niestety nie radził sobie zbyt dobrze, również atmosfera wewnątrz drużyny nie była zadowalająca. W rezultacie szeregi IB opuścili TOAO i Enzo.

Menadżer zespołu, Paweł Potoczny, wytłumaczył powód takich decyzji na łamach ESPORTNOW: Decyzja była obwarowana wieloma czynnikami, o których ciężko dziś mówić. Ja bez wyrzutów sumienia mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy są to jedni z najlepszych graczy w Polsce. Jeśli chodzi o Enzo, to nie doszliśmy do porozumienia w sprawie pozycji i ról jakie ma pokryć w zespole, bo te odpowiadające mu, nie wpasowywały się w nasze ustalenia taktyczne. Jeśli chodzi o TOAO, to kończy się nasza ponad dwuletnia przygoda, podczas której nieraz święciliśmy sukcesy. Mimo to podjęliśmy decyzję, że potrzebna jest mocna zmiana gry, a do tego potrzebny jest nowy prowadzący, który zostanie ogłoszony niebawem – podsumował Potoczny.

Amazon zamiótł konkurencję. Wielka promocja na Twitchu i nie tylko

Duże oczekiwania, słabe wyniki

Odświeżone Izako Boars powstało na przełomie czerwca i lipca. Drużyna musiała przejść kadrową rewolucję, gdy odeszli Hubert „szejn" Światły, Kamil „Szkaradek" siuhy i Michał „mono" Gabszewicz. W ich buty wskoczyli Paweł „byali" Bieliński, Arek „Vegi" Nawojski i Karol „Enzo" Lasota. Ten ostatni zaledwie po 3 miesiącach pożegnał się z organizacją. Wraz z nim odszedł TOAO, który w Izako Boars spędził dwa ostatnie lata.

Oczekiwania względem składu były spore, bowiem pojawiły się w nim duże nazwiska takie jak STOMP, byali i Vegi. Wygląda na to, że na tej trójce zostanie oparty przyszły projekt organizacji. W poprzedniej konfiguracji gra Dzików nie wyglądała jednak zadowalająco, co potwierdziły słabe występy na ESEA Advanced, Pucharze Narodowej Drużyny Esportu, czy we wszelakich kwalifikacjach.

Wielki powrót w x-kom AGO. Utalentowany snajper wraca do składu