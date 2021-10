FIFA 22. Kto znajdzie się w drużynie tygodnia?

Team of the Week w Ultimate Team to zbiór 23 piłkarzy, którzy wyróżnili się na prawdziwych boiskach podczas meczów ligowych lub reprezentacyjnych. Wytypowani zawodnicy otrzymują wówczas specjalną kartę w grze, podnoszącą jej statystyki.

Wszyscy zapolują na Mbappe

Kto może wylądować w drużynie tygodnia? Duże szanse na to ma Kylian Mbappe, który odegrał gigantyczną rolę w zwycięstwie Francji podczas Ligi Narodów. Napastnik PSG zdobył gola i asystę najpierw w wygranym meczu z Belgią 3:2, a następnie zaliczył taki sam dublet w finałowym spotkaniu z Hiszpanią. Co więcej Mbappe zdobył gola na wagę zwycięstwa w Lidze Narodów.

Francuz wydaje się pewniakiem do TOTW. Jego karta „w formie" będzie najlepsza spośród wszystkich i jego nowa ocena ogólna może wynieść nawet 92. Potencjalny koszt? Zapewne kilka milionów monet, skoro jego podstawowa wersja warta jest ponad milion wirtualnej waluty.

Inne, ciekawe występy

Z Ligi Narodów mamy jeszcze jeden typ – Ferran Torres. Hiszpan zdobył dwa gole w półfinałowym starciu z Włochami i wprowadził swój kraj do finału. Taki występ, mimo porażki w finale, wydaje się wystarczający, by 21-latek został nagrodzony „in-formem". Jego obecna karta posiada ocenę 82, ta „w formie" zapewne będzie o oczko-dwa wyżej oceniona.

Nietypowym występem ppisał się Edmond Tapsoba – obrońca Bayeru Leverkusen, który w meczu Burkina Faso zdobył aż dwa gole. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale Tapsoba jest środkowym obrońcą. Takie wydarzenie zapewne nie umknie EA Sports. Zawodnik Bayeru może otrzymać kartę ocenioną nawet na 84, mimo że jego dotychczasowa ocena wynosi zaledwie 81.

Tapsoba może stworzyć duet stoperów razem z Simonem Kjaerem. Duńczyk jest liderem świetnie spisującej się Danii, która w obecnych eliminacjach do Mistrzostw Świata Katar 2022 wygrała wszystkie mecze i nie straciła nawet gola. Kjaer jest ostoją tej żelaznej defensywy, ponadto zdobył gola w meczu z Mołdawią. Powinien otrzymać w nagrodę kartę „w formie".

Pozostałe typy:

Scott McTominay – pierwszy gol w reprezentacji, zdobyty w 94. minucie na wagę zwycięstwa w starciu Szkocja – Izrael

Sam Johnstone – bramkarz zachował czyste konto i zaliczył asystę w meczu Anglia – Andorra

Alexander Isak – dwa gole w zwycięskich meczach z Grecją i Kosowem

Karol Świderski – dwa gole w zwycięskich meczach z San Marino i Albanią, w tym jeden na wagę zwycięstwa

Wu Lei – dwa gole, w tym jeden na wagę zwycięstwa w 95. minucie podczas meczu Chiny – Wietnam

Timo Werner – dwa zwycięstwa i dwa gole zdobyte z Macedonią Północną

Karty dostępne będą do wylosowania w paczkach FIFA od godziny 19:00 w środę 13 października.

