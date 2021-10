Worlds 2021. Azja ciągle dominuje, a Europa jest bezsilna

Za nami drugi dzień zmagań w ramach fazy grupowej mistrzostw świata w League of Legends. Zgodnie z oczekiwaniami, podczas niego również dominowały zespoły z Korei i Chin. To one obecnie są liderami w każdej z grup.

REKLAMA

Zobacz wideo

Europa drugi dzień z rzędu z miernym wynikiem na Worlds 2021

Tak samo jak w poniedziałek, tak też we wtorek na Worlds 2021 drużyny z Europy i Ameryki Północnej zakończyły dzień z bilansem 1-2. W drugi dzień rozgrywek ze Starego Kontynentu zwycięskie okazali się jedynie MAD Lions, którzy po niezwykle długim pojedynku pokonali Gen.G. Fnatic zostało za to zmiażdżone przez Royal Never Give Up, natomiast Rogue z Polakami w składzie uległo DWG KIA po heroicznej walce. Szczegóły ostatniego z pojedynków możecie przeczytać poniżej.

Worlds 2021. Heroiczna walka Polaków. Mistrzowie świata jednak zbyt mocni

Jeżeli chodzi za to o zespoły zza Atlantyku, to we wtorek jedynie 100 Thieves mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Team Liquid za to został kompletnie zdeklasowany przez LNG Esports. O wiele bardziej wyrównana była potyczka Cloud9 z FPX. Jednakże Luka "Perkz" Perković i spółka w kluczowych momentach popełnili parę błędów, oddając punkt na konto rywali.

Wtorkowe wyniki na Worlds 2021:

13:00 - T1 0:1 EDward Gaming

EDward Gaming 14:00 - Rogue 0:1 DWG KIA

DWG KIA 15:00 - PSG.Talon 1:0 Hanwha Life Esports

Hanwha Life Esports 16:00 - Fnatic 0:1 Royal Never Give Up

Royal Never Give Up 17:00 - Cloud9 0:1 FPX

FPX 18:00 - DetonatioN FocusMe 0:1 100 Thieves

100 Thieves 19:00 - MAD Lions 1:0 Gen.G

Gen.G 20:00 - Team Liquid 0:1 LNG Esports

Rogue oraz MAD Lions z szansami na triumf w środę

FPX pokazało w swoich dwóch pierwszych meczach na Worlds 2021, że nie jest w szczytowej formie. To dobra informacja dla nas, wszak dziś Chińczyków podejmie Rogue z Kacpra "Inspireda" Słomy oraz Adriana "Trymbiego" Trybusa. Jeśli drużyna naszych rodaków pragnie nadal liczyć się w walce o fazę pucharową, zdobycie punktu dziś jest wymagane.

Rekordowa liczba widzów na MŚ. Śledzili poczynania legendy

Niełatwe starcia czekają także pozostałe dwie reprezentacje Europy - MAD Lions oraz Fnatic. Pierwsza z nich podejmie LNG Esports, natomiast druga stanie w szranki z PSG.Talon. Mistrzowie Starego Kontynentu pokazali we wtorek, że wstają z kolan. Pokonanie Chińczyków leży wtem jak najbardziej w ich zasięgu. Podobnie nie można powiedzieć o Fnatic, które w wyniku awaryjnych zmian przed startem fazy grupowej nie potrafi się odnaleźć i nie prezentuje dobrego poziomu.

Środowy harmonogram na Worlds 2021 prezentuje się następująco:

13:00 - Royal Never Give Up vs Hanwha Life Esports

14:00 - MAD Lions vs LNG Esports

15:00 - Rogue vs FPX

16:00 - PSG.Talon vs Fnatic

17:00 - Team Liquid vs Gen.G

18:00 - DWG KIA vs Cloud9

19:00 - EDward Gaming vs DetonatioN FocusMe

20:00 - T1 vs 100 Thieves

Worlds 2021 można śledzić za pomocą transmisji Polsat Games, która jest dostępna w telewizji bądź też na platformie YouTube.

Czegoś takiego jeszcze nie było. Kuriozalna sytuacja w meczu topowych drużyn! [WIDEO]