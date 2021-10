Drużyna polskiego esportowca krytykowana. Są kompletnie bez formy, ale awansowali

W barwach Evil Geniuses od kilku miesięcy występuje Michał „MICHU" Muller. Polak zagra na najważniejszym turnieju w roku – PGL Major Stockholm – dzięki wysokiej pozycji swojej drużyny w rankingu RMR. Wiele ludzi skrytykowało jednak system, jako że EG otrzymało status Legendy mimo słabej dyspozycji w ostatnich miesiącach.

REKLAMA

Zobacz wideo

Awans wywalczony w bólach

Evil Geniuses wystąpiło na IEM Fall 2021 – turnieju kwalifikacyjnym do Majora – na którym zajęło 5. miejsce. Zespół Polaka nie zaprezentował się jednak dobrze – przez fazę grupową prześlizgnął się za sprawą zaskakującego systemu wyłaniającego 3. drużynę grupy. Później zaś nastąpił mecz o 5. miejsce w turnieju pomiędzy Evil Geniuses i EXTREMUM. De facto rezultat determinował, która z drużyn pojedzie na PGL Major Stockholm. Ostatecznie MICHU i spółka wygrali i tym samym wywalczyli bilety do stolicy Szwecji.

Evil Geniuses ostatecznie zajęło 3. miejsce w rankingu drużyn amerykańskich, za FURIĄ i Teamem Liquid. Dzięki temu zespół otrzymał status Legend – tym samym do PGL Major Stockholm przystąpi jako jedna z ostatnich drużyn, wchodząc do turnieju na zaawansowanym etapie. Wysokie miejsce w amerykańskim rankingu było podyktowane tym, że jako jedna z czterech drużyn EG wzięło udział we wszystkich trzech turniejach kwalifikacyjnych. W ten sposób Geniusze zgromadzili na swoim koncie 3185 punktów.

Hitowy transfer się spłaca. Legendarna organizacja wraca do czołówki po 5 latach

Niesprawiedliwy system

Największe kontrowersje budzi system kwalifikacyjny. Jest on nowatorski, wcześniej proces kwalifikacji do Majora był prostszy. Miał również jedną wadę, która zostałaby jeszcze mocniej wyeksponowana w czasie pandemii, kiedy to kibice czekali aż 2 lata na kolejnego Majora. Wcześniejszy system bowiem promował drużyny, który występowały na Majorach – dzięki temu zazwyczaj otrzymywały kwalifikacje do następnego turnieju. Teraz chciano zapobiec sytuacji, w której zespół zagra na mistrzostwach świata za wyniki osiągnięte 2 lata temu, mimo że aktualnie jest bez formy.

Z tego powodu wprowadzono system RMR, w którym drużyny zbierały punkty w turniejach rozłożonych w czasie. W rezultacie na PGL Major Stockholm miały pojechać ekipy, które są w najlepszej formie, by podnieść poziom spotkań na tym wydarzeniu. Całą teorię burzy awans Evil Geniuses. Amerykańsko-europejski zespół jest pogrążony w kryzysie od kilku miesięcy, prezentuje się bardzo źle na turniejach międzynarodowych, a także spadł do czwartej dziesiątki rankingu HLTV. Tymczasem zespół MICHA trafił do grona Legend, czyli teoretycznie ośmiu aktualnie najlepszych drużyn na świecie. Jeden z komentatorów – Janko „YNk" Paunović – nie kryje niezadowolenia z obecnego systemu.

Podobnych głosów ze środowiska jest więcej. PGL Major Stockholm rozpoczyna się 26 października. Zespół MICHA wkroczy do gry podczas fazy Legend - 30 października. Być może Evil Geniuses udowodni wszystkim, że zasłużyli na miejsce na prestiżowym turnieju.

Koniec FIFY po 27 latach?! Twórcy gry chcą zmienić nazwę. Wpłynął wniosek