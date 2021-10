Koniec FIFY po 27 latach?! Twórcy gry chcą zmienić nazwę. Wpłynął wniosek

Firma Electronic Arts serię gier piłkarskich FIFA produkuje już od ponad 27 lat. Najpierw była to gra FIFA International Soccer, potem FIFA Soccer 95 i FIFA Soccer 1996. Od 1997 są to już nazwy, które znamy dziś. Niewykluczone, że w przyszłości ulegnie to zmianie.

Skąd takie przypuszczenia? Do brytyjskiego, a później europejskiego urzędu ds. własności intelektualnej wpłynął wniosek rejestracyjny dla nazwy EA Sports FC. Dla graczy to nazwa jasna i czytelna. Pierwsza fraza odnosi się do słów, jakie przez lata pojawiały się w intro gry. "FC" to zaś skrót od "football club", co jasno sugeruje, czym miałby być nowy twór od amerykańskiego producenta gier.

Gra FIFA zmieni nazwę?

Dlaczego wydawca może planować zmianę nazwy? "Zdaniem niektórych komentatorów cały zabieg stanowi przygotowania do nadchodzących negocjacji z federacją FIFA. Organizacja jest bowiem świadoma rosnących zysków z serii gier, co za tym idzie, niewykluczone, że będzie chciała od EA większych pieniędzy za przedłużenie licencji. Dlatego Electronic Arts buduje własną pozycję negocjacyjną, pokazując domniemaną gotowość do zmiany nazwy" - czytamy na portalu Spider's Web.

I dalej: "Niewykluczone, że swoimi działaniami wydawca gier chce tylko i wyłącznie zahamować finansowy apetyt Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, a w następnych latach będziemy bawić się przy FIFA 23, FIFA 24 i tak dalej".

Przed kilkunastoma dniami pojawiła się najnowsza wersja gry pt. FIFA 22. Dzięki nowym elementom gra cieszy się popularnością i dobrą opinią wśród użytkowników konsol nowej generacji Xbox Series i PlayStation 5.