Polacy ratują honor Europy w pierwszym dniu MŚ! Świetna forma i pewne zwycięstwo

W poniedziałek rozpoczęła się faza grupowa mistrzostw świata w League of Legends. Do gry w końcu weszły trzy zespoły z Europy, w tym MAD Lions, Fnatic oraz Rogue. Dla polskich widzów niezwykle istotne są poczynania ostatniego z nich, wszak to w szeregach Rogue znajdziemy duet Polaków. Mowa tutaj o Kacprze "Inspiredzie" Słomie oraz Adrianie "Trymbim" Trybusie. Formacji naszych rodaków udało się rozpocząć turniej od zwycięstwa.

Trymbi i Inspired rozpoczęli zmagania w zbiorze śmierci

Polacy trafili do grupy śmierci, wszak w niej znaleźli się wraz z ostatnimi dwoma mistrzami świata - FPX i DWG KIA - oraz z trzecią reprezentacją Ameryki Północnej - Cloud9. Na inaugurację swoich zmagań na Worlds 2021 mierzyli się oni z ekipą zza Atlantyku. Poniedziałkowi rywale Rogue pewnie przeszli przez fazę play-in turnieju, natomiast zespół naszych rodaków pokazał się w ostatnich oficjalnych meczach ze słabej strony. Trudno było więc wyłonić faworyta.

Wybuchowy początek meczu

Spotkanie już od samego początku było pełne agresji z obu stron. Pierwsza krew wpadła na konto graczy Cloud9, jednakże ekipa Inspireda prędko odpowiedziała, nie pozostając z tyłu. Przez parę minut obie strony wymieniały się jedynie fortyfikacjami i smokami, niemniej to drużyna ze Starego Kontynentu robiła to lepiej, dlatego prowadziła w złocie po pierwszym kwadransie.

W okolicach 20. minuty formacja Polaków w większości wyeliminowała oponentów, zyskując poważną przewagę, której nie wypuściła do końca meczu. Rogue wiedziało co robić, aby zgarnąć pierwszą wygraną na Worlds 2021. Konsekwentna gra i kontrola mapy pozwoliła im wyrobić wystarczające prowadzenie, żeby zamknąć spotkanie. Cloud9 stawiało waleczny opór, aczkolwiek nie mogło tego robić nieskończenie. Rogue zamknęło mecz w okolicach 33. minuty.

Mistrzostwa świata w League of Legends powracają już we wtorkowe popołudnie. Pierwsze spotkanie rozpocznie się już o godzinie 13:00. Rogue za to na serwerze pojawi się o 14:00, kiedy to stanie w szranki z zeszłorocznymi mistrzami świata, DWG KIA. Mecze będzie można śledzić na kanale Polsat Games w telewizji bądź też w serwisie YouTube.

