Gracze kochają tych piłkarzy. Oto jedenastka najpopularniejszych kart w FIFIE

Ultimate Team to tryb w FIFIE, w którym gracz może założyć swój klub, grać z rywalami z całego świata, zbierać monety i kupować za nie karty zawodników, jednocześnie budując swój skład. Po 10 dniach od premiery FIFY 22 poznaliśmy najpopularniejszych piłkarzy w FUT.

Popularny Manchester United

Spośród jedenastu najpopularniejszych kart w trybie Ultimate Team aż cztery należy do Manchesteru United. Są to Marcus Rashford, Raphael Varane, a także Bruno Fernandes i Paul Pogba. Wybory nie powinny dziwić – każdy z tych piłkarzy ma świetną, uniwersalną kartę na swojej pozycji, która może zrobić różnicę w grze. Jednocześnie nie są one aż tak drogie, by były przez to nieosiągalne, a zarazem mniej popularne.

Dominacja Czerwonych Diabłów to również pokłosie popularności Premier League. Liga angielska jest najczęstszym wyborem w budowaniu składów w trybie Ultimate Team. Wówczas zakup kart Rashforda czy Fernandesa wydaje się naturalna, bo są to jedne z najlepszych wyborów na swoich pozycjach.

Bundesliga tuż za Anglią

W jedenastce znajduje się trzech piłkarzy Bundesligi. Dwójka gra na co dzień w Bayernie Monachium – to Alphonso Davies i Dayot Upamecano. Trzeci zawodnik to Erling Haaland z Borussi Dortmund. Wszyscy są doskonałym wyborem w grze. Statystyki Daviesa pomogą zatrzymać każdego skrzydłowego w grze, Upamecano zaś to jedna z kart o najlepszym stosunku jakości do ceny.

Erling Haaland zaś w FIFIE jest istną bestią i budując najlepszy atak w grze wręcz trzeba uwzględnić w nim Norwega. Jego 89 szybkości, a także 88 fizyczności i aż 91 strzałów sprawiają, że jest niezwykle uniwersalny i pasuje do każdego stylu gry. Przy tym jest bardzo tani – kosztuje około 25 tysięcy monet, to prawie połowa ceny Roberta Lewandowskiego.

Kilka nieoczywistych wyborów

W składzie znalazło się również miejsce dla zawodników, którzy nie przychodzą pierwsze na myśl, gdy myślimy o swoim składzie marzeń. Pierwszym z nich jest Ousmane Dembele, reprezentant Francji i FC Barcelony. Drugi to Nicolo Barella z Interu Mediolan. Obaj zawodnicy mają całkiem niezłe karty – ocenione kolejno na 83 i 84. Zwłaszcza Włoch odstaje od reszty – kosztuje zaledwie 4 tysiące moent i nie ma powalających statystyk. Pełny skład prezentuje się zaś następująco:

Najpopularniejsi piłkarze według pozycji w FIFA Ultimate Team. screenshot