Porsche Esports Sprint Challenge. Faworyt do mistrzostwa wyłoniony. Setne sekundy

Wirtualny wyścig fani digital motorsportu mogli śledzić w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz w Internecie na Facebooku ELEVEN SPORTS. Czwartą rundę PESCP 2021 skomentowali Filip Kapica i Michał Gąsiorowski, znani z anten ELEVEN SPORTS eksperci wyścigów, w tym przede wszystkim Formuły 1.

Zdecydowały setne sekundy

Pole position do pierwszego wyścigu zdobył urzędujący Mistrz Polski – Dominik Blajer. O frustracji mówić mógł jego najbliższy rywal w klasyfikacji generalnej - Mateusz Łuczak z CARBON SIMSPORT, który mimo ustanowienia czasu gorszego o zaledwie 0,078 sek stanął do startu na czwartej pozycji. Tak mała różnica dzieliła czołowych kierowców. Między faworytami do mistrzostwa znaleźli się Marcin Skrzypczak, zapewniając tym samym cały pierwszy rząd dla zespołu DV1 TRITON RACING oraz Michał Rak.

Pierwsze okrążenie wyścigu obfitowało w wypadki. Fani byli świadkami aż trzech osobnych incydentów. W jeden z nich uwikłany był zwycięzca poprzedniej rundy – Mateusz Nogaj z EVOLVE RACING. Z toru wypadli również Piotr Jagodziński z DV1 TRITON RACING oraz Jakub Żerdzicki z HYPERION MOTORSPORT BY POWROTROBERTA. Bardzo solidną rundę jechał Daniel Libront. Kierowca MAD DOG’S PACT po obfitującym w przygody początku sezonu celował w spokojny, bezproblemowy wyścig w pierwszej dziesiątce. Po trudnym starcie i spadnięciu na szóste miejsce marsz przez stawkę rozpoczął Łuczak, który na 5 minut do końca rywalizacji przebił się do czołowej trójki.

Na 3 okrążenia do końca kierowca CARBON SIMSPORT był tuż za tylnym skrzydłem Marcina Skrzypczaka i próbował nawet wykorzystać jego drobny błąd atakując w ostatniej szykanie. Mimo chwilowej wymiany pozycji to Skrzypczak ostatecznie obronił drugą lokatę. Na czele stawki cały wyścig spokojnie kontrolowany był przez Blajera i to on jako pierwszy wjechał na metę. Dublet DV1 TRITON RACING uzupełnił Marcin Skrzypczak.

Metę na trzecim miejscu przekroczył Mateusz Łuczak, jednak ku zaskoczeniu widzów, została na niego nałożona automatyczna kara czasowa za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych w wyścigu. Oznaczało to nie tylko utratę podium, ale również start z końca stawki w drugim wyścigu, co mocno zgasiło mistrzowskie aspiracje Łuczaka. Na kłopotach swojego zespołowego partnera skorzystał Jakub Maciejewski i to on stanął na najniższym stopniu podium. Czołową piątkę uzupełnił Michał Rak oraz Maciej Młynek z RLR ABRUZZI ESPORTS.

Drugi wyścig również pełen emocji

Do drugiego wyścigu z Pole Position wystartował Arkadiusz Neumann jednak po starcie na prowadzenie wysunął się Jerzy Glac. Neumann przez problemy techniczne musiał drastycznie zwolnić i wypadł poza pierwszą piątkę. Trudny start zaliczył Dominik Blajer, który po incydencie w początkowych fazach wyścigu plasował się na czternastej pozycji. Mimo to udało mu się uniknąć uszkodzeń i stopniowo odzyskiwać pozycje.

Takiego szczęścia nie miał Mateusz Łuczak, który po wspomnianym starcie z końca stawki musiał wycofać się z rywalizacji po uwikłaniu się w wypadek między swoim zespołowym partnerem – Patrykiem Sokołowskim – oraz Konradem Żerebcem z PACHURA MOTO CENTER ESPORTS. W ostatecznym rozrachunku kierowca CARBON SIMSPORT stracił aż 50 punktów do lidera klasyfikacji i spadł na piąte miejsce w generalce.

Drugi z kierowców DV1 TRITON Racing – Jerzy Glac – stoczył widowiskową walkę o prowadzenie z Michałem Rakiem. Ostatecznie przegrał ją po agresywnym manewrze Raka. Ku frustracji Glaca, sytuację spróbował wykorzystać Patryk Werbowy z CARBON SIMSPORT co zakończyło się kontaktem i obróceniem kierowcy DV1 TRITON RACING.

Spokojną i konsekwentną rundę jechał trzeci w klasyfikacji generalnej Maciej Młynek. Piąte miejsce w pierwszym wyścigu przypieczętował czwartą pozycją w wyścigu nr 2. Drugą połowę rywalizacji zdominował Michał Rak budując sobie przewagę ponad czterech sekund. Niesamowicie konkurencyjną rundę na swoje konto zapisze Jakub Maciejewski, który na mecie zameldował się na drugim miejscu, zdobywając tym samym dwa podia jednego dnia. Na najniższym stopniu podium stanął kolejny kierowca CARBON SIMSPORT – Patryk Werbowy. Dominik Blajer powiększył swoją przewagę w mistrzostwach przekraczając linię mety na ósmym miejscu. Ogólnym zwycięzcą rundy został Michał Rak, pokonując o jeden punkt Jakuba Maciejewskiego.

Kalendarz i transmisje na żywo PESCP 2021

Październik

Silverstone | 21.10.2021 | Eleven Sports 1 | godz. 19.30

Nurburgring Nordschleife | 28.10.2021 | Eleven Sports 1 | godz. 19.30

