"Liczymy na was". Neymar i Messi mają swoich faworytów MŚ

W poniedziałek o godzinie 13:00 startuje faza grupowa najważniejszego turnieju w League of Legends. Mowa tutaj o Worlds 2021, czyli tegorocznych mistrzostwach świata. Udział w niej weźmie także PSG.Talon, reprezentacja Pacific Championship Series. Jak nazwa wskazuje, zespół ma partnerstwo z Paris Saint-Germain. Zawodnicy paryskiej formacji, w tym Leo Messi i Neymar, wysłali za pomocą mediów społecznościowych słowa wsparcia swojej drużynie przed startem rozgrywek.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Neymar, Messi i inni wspierają esportową dywizję PSG

- Powodzenia chłopaki, liczymy na was - mówi w filmiku Neymar. Otuchy przed meczami dodaje także gwiazda futbolu z Argentyny, Leo Messi. - Do boju PSG Esports! - możemy usłyszeć z jego strony. W materiale pojawili się także tacy piłkarze, jak Ander Herrera, Gianluigi Donnarumma czy Marco Verratti.

Dodatkowa motywacja niewątpliwie przyda się reprezentantom PSG.Talon. Ci bowiem znaleźli się w trudnej grupie. Zmierzą się z mistrzami tegorocznego Mid-Season Invitational, Royal Never Give Up, oraz z formacją z Korei, Hanwha Life Esports. Rywalem esportowej sekcji PSG będzie także drużyna z Europy, Fnatic. Ta jednak wystąpi na fazie grupowej w poważnym osłabieniu, wszak Elias "Upset" Lipp musiał awaryjnie wrócić do domu na czas nieokreślony.

Faza grupowa Worlds 2021 startuje już o godzinie 13:00. PSG.Talon w poniedziałek podejmie Royal Never Give Up. Ten mecz zaplanowany jest na godzinę 14:00. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Games w telewizji oraz na platformie YouTube.

