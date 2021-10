Worlds 2021. Europa wchodzi do gry. Polacy w "grupie śmierci". Czy sprawią niespodziankę?

Poniedziałek był dniem wielce wyczekiwanym przez fanów League of Legends z całego świata. To właśnie poniedziałkowego wczesnego popołudnia startuje faza grupowa mistrzostw świata w LoL-u. To najważniejszy turniej w kalendarzu zarówno gracza, jak i widza profesjonalnych rozgrywek.

Europa i Polacy zaczynają rywalizację na Worlds 2021

To właśnie w fazie grupowej do gry wchodzą także trzy reprezentacje Europy. Mowa tutaj o mistrzach starego kontynentu, MAD Lions, wicemistrzach w postaci Fnatic, oraz trzeciej najlepszej drużyny z LoL European Championship, Rogue. Dla Polaków bardzo istotne będą poczynania ostatniej ze wspomnianych formacji, bowiem w jej szeregach znajdziemy dwóch rodaków - Kacpra "Inspireda" Słomę oraz Adriana "Trymbiego" Trybusa.

Zespół Polaków w grupie śmierci

Przed Rogue jednak niełatwe zadanie, prawie że niewykonalne. Zespół dwójki Polaków znalazł się w zbiorze, który śmiało można nazywać grupą śmierci. Inspired i spółka zmierzą się w niej z dwoma ostatnimi mistrzami świata - FPX oraz DWG KIA - oraz z ekipą z Ameryki Północnej - Cloud9. Poniedziałkowego wieczoru rozpoczną oni swoją przygodę z tegorocznymi mistrzostwami świata od pojedynku z zespołem zza Atlantyku.

Niemniej każdy mecz dzisiaj będzie niezwykle interesujący. Fazę grupową zainauguruje starcie wspomnianych dwóch ostatnich mistrzów świata, czyli FPX i DWG KIA. Na scenie w Islandii pokażą się dziś także pozostali dwaj reprezentanci Europy. O 15:00 Fnatic podejmie Hanwha Life Esports, a następnie o 19:00 MAD Lions zmierzy się z Teamem Liquid. Warto wspomnieć, że Fnatic wystąpi w osłabieniu, wszak w nocy z niedzieli na poniedziałek organizacja ogłosiła awaryjną nieobecność Eliasa "Upseta" Lippa.

Poniedziałkowy harmonogram Worlds 2021 prezentuje się następująco:

13:00 - FPX vs DWG KIA

14:00 - Royal Never Give Up vs PSG.Talon

15:00 - Fnatic vs Hanwha Life Esports

16:00 - LNG Esports vs Gen.G

17:00 - DetonatioN FocusMe vs T1

18:00 - EDward Gaming vs 100 Thieves

19:00 - MAD Lions vs Team Liquid

20:00 - Rogue vs Cloud9

Worlds 2021 można śledzić za pomocą transmisji Polsat Games, która jest dostępna w telewizji bądź też na platformie YouTube.

